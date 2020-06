सावधान....नांदेडमध्ये कोरोना पसरतोय...काळजी घ्या...

नांदेड - देगलूर नाका, करबला, चौफाळा, कुंभार टेकडी, इतवारा, नई आबादी भागात कोरोनाचे रुग्ण सापडत असतानाच बुधवारी (ता. दहा) सिडको आणि मालेगाव रोड भागात कोरोनाचे नव्याने रुग्ण सापडल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. कोरोनाचे रुग्ण आता नांदेडमध्ये पसरत असल्याचेच हे चित्र असून नागरिकांनी दक्ष राहून सतर्कता बाळगावी आणि काळजी घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कोरोना आणि लॉकडाउनच्या पहिल्या टप्यात मार्च महिन्यात नांदेडला कोरोनाचे रुग्ण सापडले नव्हते. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत दक्षता घेतली होती. नंतर मात्र, हळूहळू कोरोनाचे रुग्ण सापडू लागले. आता लॉकडाउन शिथील करण्यात आला असून बाजारपेठेत, रस्त्यांवर नागरिकांची गर्दी वाढली आहे. त्याचबरोबर दुसरीकडे कोरोनाचे रुग्णही सापडत आहेत. हेही वाचा - महापालिकेसमोर आता आरोग्य तपासणीचे आव्हान नांदेडसह ग्रामिण भागातही रुग्ण

सुरवातीला नांदेड शहरामध्ये कोरोनाचे रुग्ण सापडले. त्यानंतर ग्रामिण भागातही कोरोनाचा शिरकाव झाला. पुण्या, मुंबईसह इतर भागातून आलेल्या नागरिकांमध्ये कोरोनाची लक्षणे दिसून येऊ लागली. माहूर, मुखेड, भोकर, अर्धापूर (बारड), बिलोली, देगलूर आदी तालुक्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण सापडले. त्यामुळे अशा रुग्णांवर त्या त्या तालुक्याच्या ठिकाणी कोविड सेंटरमध्ये उपचार सुरु करण्यात आले. त्यापैकी काहीजण बरे झाले तर काहींवर उपचार सुरु आहेत. नांदेड शहरातील नवीन भागात शिरकाव

नांदेड शहरातील जुन्या नांदेडातील देगलूर नाका, करबला, इतवारा, चौफाळा, कुंभार टेकडी आदी भागात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या जास्त आढळून येत होती. त्याचबरोबर शिवाजीनगरातील नई आबादी, विवेकनगर भागात रुग्ण आढळले होते. बुधवारी प्राप्त झालेल्या अहवालात मात्र दोन रुग्ण नवीन भागातील आढळून आले आहेत. त्यापैकी एक सिडको तर दुसरा मालेगाव रोड भागातील आहे. त्यामुळे आता नागरिकांनी सतर्क राहण्याची गरज आहे. ‘आरोग्य सेतू ॲप’ डाऊनलोड करा

कोरोना संदर्भात जनतेने अफवांवर विश्वास ठेवू नये तसेच मनात कुठल्याही प्रकारची भीती बाळगू नये. अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये असे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी केले आहे. तसेच सर्वांनी आपल्या मोबाईलवर ‘आरोग्य सेतू ॲप’ डाऊनलोड करुन घ्यावे जेणेकरुन आपल्या सभोवती कोरोना बाधित रुग्ण असल्यास आपणास हे ॲप सतर्क करेल, असे डॉ. भोसीकर यांनी स्पष्ट करुन प्रशासनास जनतेने सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. हेही वाचलेच पाहिजे - Video : यंदाचा गणेशोत्सव संकटात, मूर्तिकार अडचणीत जिल्ह्याची कोरोनाविषयीची माहिती

- सर्वेक्षण - एक लाख ४४ हजार १३

- घेतलेले स्वॅब - चार हजार ६५८

- निगेटिव्ह स्वॅब - चार हजार ९२

- एकुण पॉझिटिव्ह बाधित - २०३

- स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या - १७७

- स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या - ८१

- मृत्यू संख्या - ११

- रुग्णालयातून सुटी दिलेली संख्या - १३७

- रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित - ५५

- स्वॅब तपासणी चालू व्यक्ती संख्या - ७९



