जगातील सर्वात मोठ्या निमलष्करी दलाचा वर्धापन दिन साजरा...कुठे झाला ते वाचा....

मुदखेड (जिल्हा नांदेड) : येथील सिआरपीएफच्या प्रशिक्षण केंद्रामध्ये सोमवारी (ता. २७) केंद्रीय राखीव पोलिस बलाचा ८२ वा वर्धापण दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. यावेळी शहीद जवानांच्या स्मृतीस्तंभास पुष्पचक्र अर्पण करुन श्रद्धांजली वाहण्यात आली. शहरातील केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्रामधील क्वार्टर गार्ड येथे सोमवारी सकाळी नऊ वाजता आयोजित कार्यक्रमाचे पोलिस महानिरीक्षक राकेश कुमार यादव यांनी शहिदांना श्रद्धांजली वाहिली. त्यानंतर सर्व राजपत्रित अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी आणि प्रशिक्षणार्थी व त्यांचे कुटुंबियांचे इतर सैनिक ८२ व्या स्थापना दिनानिमित्त केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे अभिनंदन करताना म्हणाले की, सीआरपीएफ म्हणून ओळखले जाणारे जगातील सर्वात मोठे निमलष्करी दल असलेल्या केंद्रीय राखीव पोलिस दलाची स्थापना ता. २७ जुलै १९३९ रोजी केली गेली होती. ही स्थापना मध्यप्रदेशातल्या निमच येथे झाली .

अनेक सन्मानाने गौरविण्यात आले स्वातंत्र्यानंतर क्राउन रिप्रेझेंटेट पोलिसांचे केंद्र राखीव पोलिस दलात रूपांतर झाले. हा दिवस केंद्र राखीव पोलिस दल स्थापना दिन म्हणून प्रतिवर्षी साजरा करीत असते. ता. २७ जुलै २०२० रोजी हे पूर्ण करणे सुमारे तीन लाखांहून अधिक जवानांच्या समूहातील अंतर्गत सुरक्षेची महान देखरेख आहे. ज्यांनी आवश्यकतेनुसार शौर्याची उदाहरणे दिली आहेत, इतिहासात नेहमीच लक्षात ठेवल्या जातील, केंद्रीय राखीव पोलिस दलानेआतापर्यंत १५८६ पदक प्राप्त केली आहे. त्यात एक जॉर्ज कॉस, तीन किंग पीएमजी, एक अशोक चक्र, एक कीर्ती चक्र, एक वीर चक्र, १८ शौर्य चक्र, एक पद्मश्री, ४९ पीपीएफ एसएमजी, १९२ पीपीएमजी, १२०५ पी. एमजी, पाच आय.पी.एम.जी., पाच वशिष्ठ सेवा पदक, एक युद्ध सेवा भाषण, पाच सैन्य पदक, १०० पंतप्रधान पोलिस पदक आणि तीन जीवन रक्षा पदक मिळवल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणातुन सांगितले. हेही वाचा - जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन पोहंचले थेट... आणि उडाली एकच धांदल यावेळी उपस्थीत जवानांना मिठाई वाटप करुन आनंदोत्सव यावेळी पोलिस महानिरीक्षक राकेशकुमार यादव यांच्या हस्ते संस्थेचे सुरक्षा व कार्य पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले. आणि जवानांचे पोलिस महानिरीक्षकांच्या हस्ते उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या जवानांना प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला.

पोलिस महानिरीक्षक राकेशकुमार यादव यांनी कोविड -१९ विषयी सांगितले की, आज संपूर्ण देश कोविड -१९ च्या समस्येवर झगडत आहे, या संदर्भात सर्वांना सावधगिरीने कोविड -१९ च्या बचावसंदर्भात सरकारने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचना अनुसरण करून स्वत: चे आणि आपल्या कुटुंबाचे रक्षण करावे लागेल असेही सांगीतले. यांची होती उपस्थिती यावेळी आरोग्य अधिकारी अधिकारी डॉ. डी.के.मिश्रा, सीएमओ कमांडंट लीलाधर महारानिया, उप कमांडंट पुरुषोत्तम जोशी, उप कमांडंट समीर कुमार राव, उप कमांडंट कपिल बेनीवाल, सहाय उप-कमांडंट जगन्नाथ उपाध्याय, सहाय्य-कमांडंट पुरुषोत्तम राजगडकर यांच्यासह सामाजिक अंतर आणि फेस मास्क वापरुन अधीनस्थ प्रशिक्षणार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. संपादन - प्रल्हाद कांबळे



Web Title: Celebrate the anniversary of the world's largest paramilitary force read where it happened nanded news