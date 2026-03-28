Nanded News : चिखली पोलिसांची कारवाई; सिनेस्टाईल पाठलाग करून खुनातील दोन आरोपींना बेड्या

चिखली : चिखली पोलीस स्टेशनच्या हद्दीतील केळवद फाट्याजवळ झालेल्या निर्घृण हत्या प्रकरणाचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आले आहे. सिनेस्टाईल पाठलाग करून पोलिसांनी बोथाकाजी येथील दोन आरोपींना अटक केली असून, न्यायालयाने त्यांना ३० मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे..नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथील रहिवासी अनिल मारोती शिंदे आणि गणेश भागवत गुड्डा हे दोघे कारने (MH-26 CY 0877) संभाजीनगरमार्गे जात असताना केळवद येथील हॉटेल गुलमोहरजवळ थांबले होते. यावेळी समोरून आलेल्या स्विफ्ट डिझायर (MH-01 CJ 5716) मधील व्यक्तींसोबत गणेश यांचा वाद झाला. आरोपींनी गणेश यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली आणि त्यानंतर कारच्या खिडकीत अडकवून सुमारे ५० मीटरपर्यंत फरफटत नेले. या गंभीर हल्ल्यात गणेश गुड्डा यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला..घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तीन तपास पथके तयार करण्यात आली होती. तांत्रिक माहितीच्या आधारे आरोपी शेख शाहरुख शेख प्यारू (३१) आणि सुप्रबुद्ध महादेव हिवराळे (३३) रा. बोथाकाजी (ता. खामगाव) यांची ओळख पटली. पोलीस पथक बोथाकाजी येथे जात असताना आरोपींनी कारसह पळून जाण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी धाडसाने पाठलाग करून त्यांना पकडले.दोन्ही आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली असून चिखली पोलिसांनी त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हा (कलम १०३(१) BNS) दाखल केला आहे. या कारवाईमुळे चिखली पोलिसांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.