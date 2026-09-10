Nanded News : सिडको नवीन नांदेड मूळ मालकाच्या अनुपस्थितीत घरे हस्तांतरित करण्यासाठी १ वर्षाची 'अभय योजना' जाहीर!

नवीन नांदेड - लोकसभा, विधानसभा आणि महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रत्येक राजकीय सभेत सिडको नवीन नांदेड भागातील मूळ घरमालकाच्या अनुपस्थितीत बॉण्डपेपरवर झालेल्या घर हस्तांतरणाचा प्रश्न अग्रक्रमाने मांडला गेला. नागरिकांना जवळ करण्यासाठी प्रत्येक निवडणुकीत आश्वासनांची खैरात झाली, मात्र निवडणुका संपताच हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न वर्षानुवर्षे रेंगाळतच राहिला..आश्वासने फोल ठरण्याची भीती असतानाच सिडकोधारकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सिडको प्रशासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, ज्या घरांचे व्यवहार झाले आहेत, अशा मालमत्तांना अटी-शर्तींच्या अधीन राहून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मूळ घरधारकाच्या अनुपस्थितीत घरांचे नियमित व कायदेशीर हस्तांतरण करण्यासाठी सिडको प्रशासनाने एक वर्षाच्या कालावधीसाठी विशेष 'अभय योजना' जाहीर केली आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न अखेर मार्गी लागण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत..सिडको नवीन नांदेड प्रकल्पातील गृहनिर्माण योजनेतील घरधारकांनी नोंदणीकृत दस्ताच्या आधारे अन्य व्यक्तीस मालमत्ता हस्तांतरित केली असेल, मूळ वाटपधारक व आताचे ताबेदार यांच्या व्यवहाराची लिंक लागत असेल, तसेच आताच्या ताबेदाराकडे सिडकोची मूळ कागदपत्रे उपलब्ध असतील, अशा प्रकरणात अटी व शर्तीनुसार हस्तांतरणास परवानगी देण्यात येईल.मुळ वाटपधारकाने अनोंदणीकृत दस्तआधारे एक किंवा त्या आधारावर त्यापेक्षा जास्त वेळा मालमत्तेचे हस्तांतरण झाले असेल अशा सर्व व्यवहारांची लिंक स्पष्टपणे जुळत असेल व मुळ वाटप धारक आणि आताचे ताबेदार नोंदणीकृत दस्त तयार करून घेण्यात तयार असतील अशा प्रकरणात अटी व शर्तीनुसार हस्तांतरण करून घेणे योग्य होईल.अशा प्रकरणात सिडको हस्तांतरण करण्याची परवानगी अटी व शर्तीनुसार देण्यात येईल..अनोंदणीकृत दस्त आधारावर बहु हस्तांतरणे झाले असतील व हस्तांतरणाची संपुर्ण लिंक जुळत नसेल अथवा आताचे ताबेदार नोंदणीकृत दस्त करून घेउ इच्छित नसतील अशा प्रकरणामध्ये सिडको तर्फे हस्तांतरण करण्याची परवानगी देता येणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये अर्जदाराने सक्षम न्यायालयाकडून नियमीत हस्तांतरणाच्या पुढील प्रकीयेसाठी रितसर आदेश प्राप्त करून घ्यावेत..दरम्यान वर्गीकरणातील प्रकरणे नियमित करण्यापुर्वी सिडको, नांदेड वाघाळा महानगरपालिका व शासनाची संपुर्ण थकबाकी भरण्याची जबाबदारी आत्ताच्या ताबेदाराची / अर्जदाराची राहील. तसेच भविष्यात उदभवणाऱ्या वादाबाबतची जबाबदारी ही अर्जदाराची राहील व तशा प्रकारे त्यांनी इंडिमीनीटी बॉड सादर करणे बंधनकारक राहील.असेही सिडको प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.पात्र घरधारकांनी एक वर्षाच्या मुदतीत आपले अर्ज सिडको कार्यालयात सादर करावेत, असे आवाहन सिडको प्रशासकांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.