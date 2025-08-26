नांदेड

Vande Bharat Express: आजपासून ‘वंदे भारत’ नांदेड मुंबई मार्गावर धावणार; सीएम फडणवीस दाखवणार हिरवा झेंडा

CM Devendra Fadnavis: नांदेड-मुंबई सीएसएमटी वंदे भारत एक्सप्रेसचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्‍घाटन होणार आहे. हा सोहळा २६ ऑगस्ट रोजी सकाळी १० वाजता नांदेड रेल्वे स्थानकावर होईल.
Vande Bharat Express
Vande Bharat Expresssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड : हुजूर साहिब नांदेड-मुंबई सीएसएमटी ‘वंदे भारत’ एक्सप्रेसला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मंगळवारी (ता.२६) हिरवा झेंडा दाखवणार आहेत. नांदेड रेल्वे स्थानकावर होणाऱ्या या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी होतील.

Loading content, please wait...
Nanded
railway
CM Devendra Fadnavis
Nanded Mumbai Vande Bharat Express

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com