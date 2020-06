नांदेडकरांना बुधवारी दिलासा....कसा तो वाचा

नांदेड : जिल्ह्यात बुधवारी (ता. १७) सायंकाळी पाचपर्यंत प्राप्त झालेल्या १३ अहवालातील सर्वच १३ अहवाल प्राप्त झाले. एकही बाधित रुग्ण आढळला नसल्यामुळे यामुळे नांदेडकरांना रविवारनंतर बुधवारी दिलासा मिळाला. यामुळे जिल्ह्यातील बाधितांची संख्या २८६ वर स्थिरावली आहे. यातील १८० बाधित व्यक्ती बरे झाल्याने त्यांना सुट्टी देण्यात आली. उर्वरीत ९३ बाधित व्यक्तींवर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या निगराणीखाली औषधोपचार चालू आहेत. २३६ व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी दिली. हेही वाचा....सर्पदंश होऊ नये म्हणून ‘ही’ घ्या काळजी २३६ व्यक्तींच्या स्वॅबची प्रतिक्षा

औषधोपचार चालू असलेल्या तीन बाधितांमध्ये ५२ वर्षाची एक महिला आणि ५२ व ५४ वर्षांच्या दोन रुग्णांची प्रकृती गंभीर आहे. आतापर्यंत कोरोनामुळे तेरा व्यक्तींचा मृत्यू झाला आहे. जिल्ह्यातील ९३ बाधित व्यक्तींपैकी डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी येथे १६, पंजाब भवन कोविड केअर सेंटर येथे ५९, मुखेड उपजिल्हा रुग्णालयता १३ बाधित व्यक्ती उपचारासाठी दाखल आहेत. पाच बाधित व्यक्ती औरंगाबाद येथे उपचार घेत आहेत. बुधवारी (ता. १७) २३६ व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून त्यांचा अहवाल गुरुवारी (ता. १८) सायंकाळी पर्यंत प्राप्त होईल, अशी माहिती डॉ. भोसीकर यांच्याकडून देण्यात आली. हेही वाचलेच पाहिजे.......त्या ऑडिओ क्लिपने उडाली खळबळ... कुठे ते वाचा... जिल्ह्याची कोरोना विषयी संक्षीप्त माहिती

सर्वेक्षण - एक लाख ४५ हजार ५६८

घेतलेले स्वॅब पाच हजार ४५७

निगेटिव्ह स्वॅब चार हजार ६४३

बुधवारी पॉझिटिव्ह स्वॅब संख्या- निरंक

एकूण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती २८६

स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या २२०

स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या ८६

मृत्यू संख्या - १३

रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- १८०

रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती ९३

स्वॅब तपासणी चालू व्यक्तींची संख्या २३६ ‘आरोग्य सेतू ॲप’ डाऊनलोड करावा

कोरोना संदर्भात जनतेने अफवांवर विश्वास ठेवू नये तसेच मनात कुठल्याही प्रकारची भिती न बाळगता अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये असे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी केले आहे. तसेच सर्व जनतेने आपल्या मोबाईलवर ‘आरोग्य सेतू ॲप’ डाऊनलोड करुन घ्याव. यामुळे आपल्या सभोवती कोरोना बाधित रुग्ण असल्यास आपणास हे ॲप सतर्क करेल असे डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी स्पष्ट करुन प्रशासनास जनतेने सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.



Web Title: Consolation to Nandedkar on Wednesday .... how to read it