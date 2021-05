विधायक बातमी : श्री गोवर्धन गोसेवा प्रकल्पामार्फत शांतीधाम गोवर्धनघाटला १० हजार गोवर्‍यांचे दान

नांदेड : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे जिल्ह्यात दररोज कोरोना रुग्णांचा (Corona virus pationt) मृत्यू होत आहे. त्यासाठी शहरातील गोदावरी नदीच्या (Godavari river) तिरावरील शांतीधाम सेवा प्रतिष्ठानला श्री गोवर्धन गोसेवा प्रकल्प, कोल्हा (ता. मुदखेड जि. नांदेड) ( Mudkhed) च्यावतीने १० हजार गोवर्‍यांचे दान देण्यात आले. Constructive News: Donation of 10,000 Govardhas to Shantidham Govardhanghat through Shri Govardhan Goseva Project

हिंदू संस्कृतीच्या रितीरिवाजाप्रमाणे मनुष्यास अंत्यसंस्कार करताना लाकडे, गोवर्‍या व इतर साहित्याचा वापर केला जातो. परंतु सध्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे असे संस्कार आपण करु शकत नाही, त्यानुषंगाने एक सामाजिक बांधिलकी व मानुसकीच्या नात्याने श्री गोवर्धन गोसेवा प्रकल्पाचे संस्थापक तथा उद्योजक मारोतराव कंठेवाड यांच्या पुढाकाराने आणि संस्था अध्यक्षा सविता कंठेवाड यांनी सदरील मदत केली.

शांतीधाम सेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष डॉ. साजने, कोषाध्यक्ष विजय मालपानी, एम. आर. जाधव, श्रीनिवास इनामदार या सामाजिक कार्य करणार्‍या पदाधिकार्‍यांना संपर्क साधून गोवर्‍यांचे दान करण्यात आले. श्री गोवर्धन गोसेवा प्रकल्पाचे व्यवस्थापक शुभम भुरेवार, संस्थेचे जनसंपर्क अधिकारी विलास वाळकीकर, सुरेखा बास्टे, अविनाश देवकांबळे, तुषार भुरेवार, मारोती वडजे, सुचित झिंजाडे यांनी शांतीधामचे व्यवस्थापक नरसिंग गायकवाड व गंगुताई गायकवाड यांच्याकडे १० हजार गोवर्‍या सुपूर्द केल्या.