नांदेडमध्ये आता अॅन्टीजेन रॅपीड टेस्टद्वारे कोरोनाची तपासणी 

नांदेड : नांदेड जिल्ह्यात आता कोरोना बाधीतांची संख्या एक हजाराजवळ जावुन पोहचली आहे. त्यातच मृत्यूंचा आकडा पन्नाशी ओलांडण्याच्या तयारीत आहे. नांदेड जिल्ह्यातील कोरोनाची लागन व लोकसंख्येचा विचार केला तर तपासणी अतिशय संथगतीने होत आहे. त्यातच स्वामी रामानंद तिर्थ मराठवाडा विद्यापीठातील लॅब बंद झाली. आता सर्व तपासणीचा ताण आता कै. डाॅ. शंकरराव चव्हाण शासकिय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या लॅबवर आला आहे. राज्यातील मुंबई, पुणे, औरंगाबाद शहरामध्ये तपासणी करण्यात येत होती. त्या धरतीवर आता कोरोना तपासणीचा अहवाल अवघ्या अर्ध्या तासात आणि कमी खर्चात होणाऱ्या टेस्ट प्रणालीद्वारे नांदेडमध्ये प्रथमच तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. यातून कोरोना बाधितांचे निदान लवकर होऊन उपचारासाठी मदत होणार असून गंभीर कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या रोखता येणार आहे. शनिवारी (ता. १८) जूलै या प्रणालीचा पहिला प्रयोग करण्यात आला असून जिल्ह्यात १०८ संशयीतांची तपासणी करण्यात आली होती. त्यातील १०८ नमुन्यांपैकी २८ रुग्ण आढळून आले आहेत. चाचणी करणारी प्रणाली असून या तपासणीत कोणतेही दोष नसतात. अचूक अहवाल मिळत असल्याने रुग्णावर लगेच उपचार सुरू केले जातात. परंतु ही प्रणाली खर्चिक आणि अधिक वेळ घेणारी असल्याने प्रत्येक संशयितांचे स्वॅब घेऊन चाचणी करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे इतर पर्यायांचा शोध घेण्यात आला. हेही वाचा - कोरोना : जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधा मजबूत करणार- अशोक चव्हाण अॅन्टीजेन रॅपीड टेस्ट ही चाचणी स्वॅबद्वारे घेतली जात नाही यातील एक पर्याय म्हणजे अॅन्टीजेन रॅपीड टेस्ट ही चाचणी स्वॅबद्वारे घेतली जात नाही. तर रक्ताद्वारे घेतली जाते. या चाचणीत काही अहवाल सदोष असू शकतात. त्यामुळे अॅन्टीजेन टेस्ट केल्यानंतर अहवाल निगेटिव्ह आला आणि कोरोनाची लक्षणे असल्यास संबंधित रुग्णास आरटीपीसीआरद्वारे चाचणीसाठी पाठवले जाते. परंतु निगेटिव अहवाल आणि लक्षणे नसल्यास त्याला घरी पाठवून होम काॅरंटाईन केले जाते. चाचणी वेगवान असल्याने रूग्णांचे लगेच अलगीकरण करून त्याच्यावर निदान करता येते. त्यातून त्यांचा उपचाराचा पुढील कालावधीत इतकाच कमी होतो. आणि रुग्ण लवकर बरा होण्यास मदत होते. ह्या टेस्ट आता नांदेडमध्ये उपलब्ध झाल्या आहेत.

