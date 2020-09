नांदेडमध्ये कोरोनाचे थैमान : 312 बाधितांची भर तर आठ जणांचा मृत्यू, रुग्ण संख्या पोहचली सात हजारावर 

नांदेड:- मंगळवार 1 सप्टेंबर 2020 रोजी सायं. 5.30 वाजेपर्यंतच्या कोरोना अहवालानुसार जिल्ह्यात 104 कोरोना बाधित व्यक्तींमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. याचबरोबर 312 व्यक्तींचे अहवाल बाधित आले आहेत. यात आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे 88 तर ॲटिजेन किट्स तपासणीद्वारे 224 बाधित आले. आजच्या एकुण 1 हजार 257 अहवालापैकी 877 अहवाल निगेटिव्ह आले. जिल्ह्यात एकुण बाधितांची संख्या आता 7 हजार 27 एवढी झाली असून यातील 4 हजार 662 बाधिताना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे. त्यामुळे उपचारानंतर घरी सोडण्यात आलेल्या बाधित रुग्णांचे प्रमाण 71 टक्के एवढे झाले आहे. एकुण 2 हजार 80 बाधितांवर रुग्णालयात औषधोपचार सुरु असून त्यातील 244 बाधितांची प्रकृती गंभीर स्वरुपाची आहे. या भागातील रुग्णांचा मृत्यू सोमवार 31 ऑगस्ट रोजी कलालगल्ली नांदेड येथील 52 वर्षाच्या एका पुरुषाचा, पिरबुऱ्हानगर नांदेड येथील 68 वर्षाच्या एका पुरुषाचा, भोकर येथील 63 वर्षाच्या एका पुरुषाचा, देगलूरनाका येथील 54 वर्षाच्या एका पुरुषाचा शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे, हदगाव नांदेड येथील 65 वर्षाच्या एका महिलेचा खाजगी रुग्णालयात तर मंगळवार 1 सप्टेंबर रोजी सिडको नांदेड येथील 53 वर्षाच्या एका पुरुषाचा शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे, गाडीपुरा नांदेड येथील 85 वर्षाच्या एका पुरुषाचा जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल येथे, गोकुंदा वैशालीनगर किनवट येथील 59 वर्षाच्या एका महिलेचा किनवट कोविड केअर सेंटर येथे उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला आहे. 104 बाधित व्यक्तींना औषधोपचारानंतर सुट्टी आज बरे झालेल्या बाधितांमध्ये जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड येथे 5, उमरी कोविड केअर सेंटर 4, मुखेड कोविड केअर सेंटर 19, देगलूर जैनब कोविड केअर सेंटर 2, पंजाब भवन कोविड केअर सेंटर 69, धर्माबाद कोविड केअर सेंटर 1, खाजगी रुग्णालयात 4 असे एकूण 104 बाधित व्यक्तींना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे. आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे आजच्या बाधितांमध्ये आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे नांदेड मनपा क्षेत्र 24, देगलूर तालुक्यात 14, भोकर 2, लोहा 1, नायगाव 4, कंधार 2, परभणी 1, नांदेड ग्रामीण 5, अर्धापूर 4, हदगाव 4, किनवट 17, मुखेड 7, यवतमाळ 1, हिंगोल 2 असे एकुण 88 बाधित आढळले. अँटिजेन तपासणीद्वारे तर अँटिजेन तपासणीद्वारे नांदेड मनपाक्षेत्र 114, अर्धापूर तालुक्यात 8, भोकर 1, मुखेड 4, किनवट 6, नायगाव 12, हिमायतनगर 1, धर्माबाद 17, परभणी 2, नांदेड ग्रामीण 6, मुदखेड 4, बिलोली 3, लोहा 23, कंधार 16, हिंगोली 3, देगलूर 2, उमरी 1, पुणे 1 असे एकुण 224 बाधित आढळले. येथे आहेत उपचार सुरु जिल्ह्यात 2 हजार 80 बाधितांवर औषधोपचार सुरु आहेत. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे 206, एनआरआय व पंजाब भवन कोविड केअर सेंटर नांदेड येथे 707, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड येथे 72, नायगाव कोविड केअर सेंटर येथे 45, बिलोली कोविड केअर सेंटर येथे 83, मुखेड कोविड केअर सेंटर येथे 124, देगलूर जैनब कोविड केअर सेंटर येथे 55, लोहा कोविड केअर सेंटर येथे 99, हदगाव कोविड केअर सेंटर 36, भोकर कोविड केअर सेंटर 12, कंधार कोविड केअर सेंटर येथे 32, किनवट कोविड केअर सेंटर येथे 86, अर्धापूर कोविड केअर सेंटर येथे 12, मुदखेड कोविड केअर सेटर 29, माहूर कोविड केअर सेंटर येथे 32, आयुर्वेदिक शासकिय रुग्णालय कोविड रुग्णालय सेंटर येथे 27, धर्माबाद कोविड केअर सेंटर येथे 66, उमरी कोविड केअर सेंटर 43, हिमायतनगर कोविड केअर सेंटर 1, बारड कोविड केअर सेंटर 4, खाजगी रुग्णालयात 284 बाधित, औरंगाबाद येथे संदर्भित 17, निजामाबाद 2, मुंबई 1, हैदराबाद येथे 5 बाधित संदर्भित झाले आहेत. जिल्ह्याची कोरोना संशयित व कोविड बाधितांची संक्षिप्त माहिती सर्वेक्षण- 1 लाख 51 हजार 994, घेतलेले स्वॅब- 48 हजार 459, निगेटिव्ह स्वॅब- 39 हजार 537, आज पॉझिटिव्ह स्वॅब संख्या- 312, एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती- 7 हजार 27, आज स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या-19, आज स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या- 6, एकूण मृत्यू संख्या- 237, एकूण रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- 4 हजार 662, रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती- 2 हजार 80, आज प्रलंबित स्वॅब तपासणी संख्या- 258, आज रोजी गंभीर प्रकृती असलेले बाधित- 244.

