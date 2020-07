शहर झाले चिडीचूप...

नांदेड : कोरोना विषाणूची साखळी तोडण्यासाठी आठ दिवसांची संचारबंदी करण्यात आली आहे. संचारबंदी आदेशाची अंमलबजावणी प्रत्येक नागरिकांनी करायची आहे. त्यामुळे अत्यावश्यक बाब वगळता रस्त्यावर याल तर गय केली जाणार नसून दंडासह पोलिसांच्या दंडुक्याचा प्रसादही मिळणार, असा इशारा जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन ईटनकर यांनी दिला होता. सोमवारी (ता.१३) शहरात जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन व पोलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर यांनी स्वतः रस्त्यावर उतरून परिस्थितीवर लक्ष ठेवले होते. हेही वाचा - नांदेडला पुन्हा हादरा : सोमवारी दिवसभरात ३४ पॉझिटिव्ह, दोघांचा मृत्यू, संख्या पोहचली ६५० वर नांदेड जिल्ह्यात रात्री बारा वाजल्यापासून संचारबंदी आदेश लागू झाला आहे. मागच्या तीन ते चार दिवसांपासून जिल्ह्यात संचारबंदी आदेशाची अंमलबजावणीचे नियोजन केले जात होते. यासाठी शहरात विविध ठिकाणी नाकाबंदी केली आहे. घराबाहेर विनाकारण पडू नका, असे आदेशही दिले आहेत. अत्यंत अत्यावश्यक बाब असेल तरच बाहेर येण्यास मुभा असेल, त्याव्यतिरिक्त कुणालाही बाहेर पडता येणार नाही, असे यापूर्वी डॉ. ईटनकर यांनी ठणकावून सांगितले आहे. येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांची तपासणी

या आदेशाच्या कडक अंमलबजावणीस सुरवात झाली असून शासकीय कर्मचारी व वैद्यकीय क्षेत्रातील नागरिक वगळता सकाळी कुणी फारसे रस्त्यावर उतरल्याचे दिसून आले नाही. नागरिकांनी विनाकारण रस्त्यावर येऊ नये, असे आवाहन करत खुद्द जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन ईटनकर व पोलिस अधीक्षक विजयकुमार मगर हे रस्त्यावर उतरले. त्यांनी शहरातील काही भागांत जाऊन पाहणी केली. यावेळी येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांची तपासणी करीत चालकांना बाहेर येण्यामागचे कारण विचारले, यापुढे बाहरे न पडण्याचे डॉ. ईटनकर यंनी सांगितले. पोलिसांची वेळोवेळी खबरदारी

सोमवारी सकाळपासूनच शहरातील नागरिक घराबाहेर पडलेच नाहीत. शहरातील गजबजलेले रस्ते सकाळपासून ओस पडले होती. मुख्य मार्केट, बाजारपेठेतही सन्नाटा दिसून आला. पोलिस प्रशासनाच्या वतीने सकाळीच सायरन वाजत वाहने फिरवून नागरिकांना सावध करीत कोणीही घराबाहेर पडू नये, प्रशासनाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशा सूचना करीत होते. संपादन - स्वप्निल गायकवाड

