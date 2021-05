पेरणीच्या तोंडावर कर्जबाजारी शेतकऱ्याची आत्महत्या; उमरी तालुक्यातील घटना

By

उमरी ( जिल्हा नांदेड ) : सावरगाव दक्षिण येथील एका पंचेचाळीस वर्षीय शेतक-यांने सततच्या नापिकी व सावकारी तसेच बॅंकेच्या कर्जाला कंटाळून शुक्रवारी (ता. २१) रोजी शुक्रवारी आपल्या (Farmer suicide in umri) स्वतः च्या शेतात विष प्राशन केले. हे नातेवाईकांना कळताच उमरी ग्रामीण रुग्णालय दाखल केले. मात्र वैद्यकिय अधिकारी शंकर चव्हाण (dr. shankar chavan) यांनी उपचार सुरु करण्याअगोदरच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डाॅक्टरानी सांगितले. (Debt-ridden- farmer- commits- suicide- at- sowing- Incidents -in -Umri -taluka)

सविस्तर वृत्त असे की उमरी तालुक्यातील सावरगाव दक्षिण येथील फुल व्यवसाय शेतकरी आनंदराव शेषेराव रामतिर्थ (वय ४५) या शेतक-याना चार ते पाच एकर जमिन आहे. काही जमिनीमध्ये फुल शेती होती तर राहिलेल्या जमिनीमध्ये इतर पिके घेत होता. यात सततच्या नापिकीमुळे व दोन वर्षांपासून लाॅगडाऊनमुळे फुल व्यवसाय बंद पडला. तसेच खासगी कर्ज व बॅंकेचे कर्ज कसे फेडावे आणि घरसंसार कास चालवावा या तिहेरी संकटात तो सापडला होता. या विवंचनेतून ( ता. २१ ) मे रोजी स्वत: च्या शेतात विष प्राशन करुन आत्महत्या केली.

हेही वाचा - दत्ताने शारदासोबत " साथ जियेंगे साथ मरेंगेच्या आणाभाका घेतल्या होत्या. दत्ताचे लग्न होणार असल्याने शारदाला त्याच्यापासून कायमचे दुर व्हावे लागणार होते. येणाऱ्या विरहाचा विचार करुन दोघांनी उचलले हे पाऊल.

पती घरी का आला नाही म्हणून त्याच्या घरच्यानी शोधाशोध घेतली असता तो शेतात बेशुद्धआवस्थेत पडलेला आढळला. लगेच त्याला नातेवाईकांनी उमरी ग्रामीण रुग्णालय शुक्रवारी (ता. २१) रात्री साडेआकरा वाजता दाखल केले. परंतु उपचार सुरु करण्याअगोदरच त्याचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय सुपत्रांनी सांगितले. नातेवाईकाच्या फिर्यादीवरुन उमरी पोलिस ठाण्यात आकस्मिक गुन्हा दाखल करण्यात आला. हवालदार श्री. केंद्रे तपास करत आहेत. मयत शेतकऱ्याच्या पश्चात आईवडील, पत्नी, दोन मुली, एक मुलगा असा परिवार आहे.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे