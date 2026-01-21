नांदेड

Nanded Farmers: ओल्या दुष्काळाची अधिकृत नोंद, तरीही शेतकऱ्यांना विमा नाही!

Wet Drought Declared in Degloor Taluka: देगलूर तालुक्यात ओल्या दुष्काळाची अधिकृत नोंद होऊनही शेतकऱ्यांना अद्याप पीक विम्याची रक्कम मिळालेली नाही. अंतिम पैसेवारी ३६ टक्के असल्याने तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी.
देगलूर : तालुक्यातील खरीप हंगामासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या अंतिम पैसेवारी अहवालानुसार तालुक्यात ओल्या दुष्काळाची परिस्थिती अधिकृतरीत्या स्पष्ट झाली आहे. तालुका महसूल प्रशासनाने जाहीर केलेल्या अहवालात ७ महसूल मंडळांची खरीपची अंतिम पैसेवारी केवळ ३६ टक्के इतकी नोंदविण्यात आली आहे; परंतु, ओल्या दुष्काळाची नोंद होऊनही विम्याची रक्कम मिळत नसल्याने शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत.

