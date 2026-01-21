Nanded Farmers: ओल्या दुष्काळाची अधिकृत नोंद, तरीही शेतकऱ्यांना विमा नाही!

देगलूर : तालुक्यातील खरीप हंगामासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या अंतिम पैसेवारी अहवालानुसार तालुक्यात ओल्या दुष्काळाची परिस्थिती अधिकृतरीत्या स्पष्ट झाली आहे. तालुका महसूल प्रशासनाने जाहीर केलेल्या अहवालात ७ महसूल मंडळांची खरीपची अंतिम पैसेवारी केवळ ३६ टक्के इतकी नोंदविण्यात आली आहे; परंतु, ओल्या दुष्काळाची नोंद होऊनही विम्याची रक्कम मिळत नसल्याने शेतकरी संताप व्यक्त करत आहेत..तालुक्यातील एकूण १०८ गावांतील लागवडी योग्य क्षेत्र ६० हजार ९१४ हेक्टर आहे. यापैकी खरीप हंगामात ५९ हजार ८१० हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली, तर सुमारे ७ हजार २०८ हेक्टर क्षेत्र पडीक राहिले. यावर्षी मे महिन्याच्या मध्यापासूनच समाधानकारक पावसाची सुरवात वार्षिक सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस देगलूर तालुक्याचे वार्षिक पर्जन्यमान ९.९ मी.मी एवढे आहे. या वर्षात सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस, ढगफुटीसदृश्य पाऊस झाल्याने शेतपिकाचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झाले होते..अवकाळी पाऊस व परतीच्या पावसाचा फटका बसल्याने कापूस, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, मका आदी पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट झाली. प्राथमिक नजर आणेवारी, सुधारित पैसेवारी आणि अंतिम पैसेवारी या तिन्ही टप्प्यांत आणेवारी काढण्याची प्रथा प्रचलित आहे. ता. ३१ डिसेंबर २५ पर्यंत देगलूर तालुक्याच्या खरीप हंगामाची आणेवारी ३६ टक्केच निघालेली आहे..आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे शासनाकडून नुकसान भरपाई, पीक विमा, कर्ज सवलत तसेच रोजगार हमीअंतर्गत कामे उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी अद्याप त्या दृष्टीने कोणतीच पावले उचली जात नाहीत. अतिवृष्टीने होरपळून निघालेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी शासनाने त्वरित आवश्यक उपाययोजना करणे गरजेचे आहे..Agriculture News : अवकाळीचा 'काळा ग्रह' द्राक्षपंढरीवर फिरला! नाशिकमध्ये निम्म्याहून अधिक बागा उद्ध्वस्त; 'सकाळ'च्या मालिकेमुळे शासनाला हाक.झाली होती. मात्र ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात तीनवेळा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. विशेषतः लेंडी, मन्याड नदीच्या पात्रालगत असलेल्या शेकडो हेक्टर शेतीतील पिके पाण्याखाली गेल्याने शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.