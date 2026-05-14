Nanded News: नोटीस देऊनही बसस्थानकाचे काम ठप्प; ऐन पावसाळ्यात प्रवाशांची गैरसोय अटळ; कंत्राटदारावर कारवाईची मागणी

देगलूर: शहरातील जुन्या बसस्थानकाच्या नूतनीकरणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला असून, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नांदेड विभागाने तब्बल सहा वेळा पत्रव्यवहार व संदर्भ देऊनही संबंधित कंत्राटदाराने कामाकडे दुर्लक्ष केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाची पकड सैल झाली की, कंत्राटदारालाच अभय दिले जात आहे, असा सवाल आता नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत..देगलूर येथील शहाजीनगरमधील जुन्या बसस्थानकाच्या नूतनीकरणासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या कामास सुरवात करण्याबाबत नांदेड विभागीय कार्यालयाने वारंवार सूचना दिल्या होत्या. मात्र, कंत्राटदाराने त्या गांभीर्याने घेतल्या नसल्याने अखेर विभागीय अभियंत्यांनी अंतिम नोटीस बजावत सात दिवसांत काम सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे..विशेष म्हणजे या नोटिशीत तब्बल सहा संदर्भांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ता. ११ सप्टेंबर २०२३ पासून ते एप्रिल २०२६ पर्यंत विविध पत्रांद्वारे कंत्राटदाराला सूचना देण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. तरीदेखील दीड वर्षांहून अधिक कालावधी उलटूनही काम प्रत्यक्षात सुरू झाले नसल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..पावसाळ्यापूर्वीच परिसराची दयनीय अवस्थापावसाळा तोंडावर आलेला असताना बसस्थानक परिसराची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. अनेक ठिकाणी खड्डे, उखडलेले फरशीचे भाग, साचलेले पाणी, अस्वच्छता आणि अपुऱ्या सुविधा यामुळे प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. ग्रामीण भागातून येणाऱ्या महिला, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना विशेषतः गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. पावसाळ्यात ही परिस्थिती आणखी भीषण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..आमदारांकडूनही वारंवार विचारणाअंतिम नोटिशीत आमदार जितेश अंतापूरकर यांनीही कामाबाबत वारंवार विचारणा केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, प्रशासनाकडून फक्त पत्रव्यवहार आणि नोटिसांची औपचारिकता सुरू असून प्रत्यक्ष कारवाई मात्र होत नसल्याची टीका नागरिकांतून होत आहे..काय म्हणतात प्रवासी?"पावसाळ्यात बसस्थानकाचे छत गळते, परिसरात चिखल साचतो आणि बसची वाट पाहताना नागरिकांची अक्षरशः तारांबळ उडते. दरवर्षी आश्वासने मिळतात; पण काम काही पूर्ण होत नाही."-शेख मैनोदिन, प्रवासी."ग्रामीण भागातून येणाऱ्या महिलांना बसस्थानकात बसण्यासाठी, स्वच्छतागृहासाठी मोठी अडचण होते. प्रशासनाने फक्त नोटिसा न देता प्रत्यक्ष काम पूर्ण करावे."-कविता कांबळे, प्रवासी महिला.."दररोज शिक्षणासाठी ये-जा करावी लागते. बसस्थानकाची अवस्था पाहून लाज वाटते. काम अर्धवट ठेवणाऱ्या कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई झाली पाहिजे."-अमोल पाटील, विद्यार्थी."दीड-दोन वर्षांपासून फक्त पत्रव्यवहार सुरू आहे. प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्यातील ढिसाळ समन्वयाचा फटका मात्र सामान्य प्रवाशांना बसत आहे."-विलास रेड्डी, प्रवासी नागरिक.