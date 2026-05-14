नांदेड

Nanded News: नोटीस देऊनही बसस्थानकाचे काम ठप्प; ऐन पावसाळ्यात प्रवाशांची गैरसोय अटळ; कंत्राटदारावर कारवाईची मागणी

Deglur Old Bus Stand Renovation Delayed: देगलूरमधील जुन्या बसस्थानकाचे नूतनीकरण अडीअडचणीत; कंत्राटदाराने नोटीस देऊनही कामास सुरुवात केली नाही. पावसाळा जवळ आल्याने प्रवाशांची गैरसोय वाढली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
देगलूर: शहरातील जुन्या बसस्थानकाच्या नूतनीकरणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला असून, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या नांदेड विभागाने तब्बल सहा वेळा पत्रव्यवहार व संदर्भ देऊनही संबंधित कंत्राटदाराने कामाकडे दुर्लक्ष केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. त्यामुळे प्रशासनाची पकड सैल झाली की, कंत्राटदारालाच अभय दिले जात आहे, असा सवाल आता नागरिक उपस्थित करू लागले आहेत.

