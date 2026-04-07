Nanded News: चार्जिंग सेंटर रखडल्याने २३ ई-बस इतर मार्गांवर; देगलूर आगारात दीड वर्षापासून काम संथ गतीने; प्रवासी आधुनिक सेवेपासून वंचित

देगलूर: देगलूर आगार परिसरात उभारण्यात येत असलेल्या इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग सेंटरच्या कामाला गेल्या दीड वर्षापासून अपेक्षित गती मिळत नसल्याने देगलूरसाठी मंजूर झालेल्या २३ इलेक्ट्रिक बस सध्या इतर मार्गांवर धावत आहेत. परिणामी, स्थानिक प्रवाशांना आधुनिक व पर्यावरणपूरक बससेवेचा लाभ मिळण्यास विलंब होत असून प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..नवीन बसस्थानक परिसरात खाजगी कंपनीमार्फत उभारण्यात येणारे इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर अद्याप पूर्ण झालेले नाही. बजेटची कमतरता, तांत्रिक अडचणी व कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती अशी कारणे देत काम सतत रखडत असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे देगलूरसाठी उपलब्ध झालेल्या ई-बसना अन्य आगारांमधूनच सेवा द्यावी लागत आहे. दरम्यान, रखडलेल्या कामामुळे प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी असून, लोकप्रतिनिधींनी तातडीने हस्तक्षेप करून चार्जिंग सेंटरचे काम पूर्ण करून घ्यावे, अशी मागणी प्रवासी नागरिकांकडून होत आहे..आश्वासनांची पूर्तता नाहीपूर्वी प्रशासनाकडून जानेवारी २०२६ पर्यंत काम पूर्ण होईल, असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, मार्च संपूनही कामात कोणतीही ठोस प्रगती दिसून येत नाही. यामुळे ग्रामीण भागातील बसफेऱ्या वाढवण्याचा प्रस्तावही रखडला आहे.मनुष्यबळाचीही मोठी समस्यादेगलूर आगारामार्फत सध्या ६१ बसगाड्यांद्वारे प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. मात्र, चालक व वाहकांची संख्या अपुरी असल्याने कामकाजावर ताण वाढत आहे. सध्या ११० चालक व ११३ वाहक कार्यरत असून, नवीन बसगाड्या दाखल झाल्यास मनुष्यबळाचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे.."देगलूरसाठी मंजूर झालेल्या बस इतर ठिकाणी धावत आहेत, हे दुर्दैवी आहे. आमच्या भागातील प्रवाशांना अजूनही जुन्याच बसवर अवलंबून राहावे लागत आहे."— गंगाधरराव गुंगेवार, निवृत्त जनसंपर्क अधिकारी, जिल्हा डाकघर, नांदेड."चार्जिंग सेंटरचे काम इतक्या संथ गतीने का सुरू आहे, याचे उत्तर प्रशासनाने द्यावे. आम्हाला आधुनिक सुविधा कधी मिळणार?"— काजी अरमान, सदस्य, प्रवासी संघटना.."चार्जिंग सेंटरचे काम सहा महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित असताना वर्ष उलटूनही ते पूर्ण झालेले नाही. याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी. मी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घालणार आहे."— जितेश अंतापूरकर, आमदार."ग्रामीण भागातील बसफेऱ्या वाढतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, काम रखडल्यामुळे आमच्या अडचणी अजूनही कायम आहेत."— द्वारकाबाई कांबळे, प्रवासी."चार्जिंग सेंटरचे काम एप्रिलमध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मात्र, विविध कारणांमुळे कामाला विलंब झाला आहे."— संजय आकुलवार, आगारप्रमुख, देगलूर.