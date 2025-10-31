Deglur Sand Mafia: देगलुरात वाळूमाफियांचा उच्छाद; तहसीलदारांचा थरारक पाठलाग, दोन वाहने जप्त

देगलूर: गेल्या आठवड्यात एकीकडे प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिक दिवाळी साजरी करण्यात व्यस्त असताना वाळू माफिया मात्र शासनमान्य घाटांवरून अवैध उपसा करून स्वतःचे ‘उखळ पांढरे’ करण्यात गुंतले होते. या वाळू तस्करीमुळे शासनाच्या लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला असून, माफियांवर कोणाचा वरदहस्त आहे, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे..तालुक्यातील सांगवी ऊमर, मेदनकल्लूर, शेवाळा आणि शेळगाव हे शासनमान्य वाळू घाट आहेत. येथून मिळणाऱ्या वाळूला राज्यासह परराज्यातही मोठी मागणी आहे. विशेषतः सांगवी उमर घाटावरून वर्षभर तस्करी सुरू असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे..महसूल आणि पोलिस यंत्रणांच्या पथकांना गुंगारा देऊन ही तस्करी सुरू असते, याला नेमके कोणाचे पाठबळ आहे, याचा शोध महसूल विभागाने घेणे आवश्यक आहे. सांगवी उमर येथील वाळू तस्करीचे प्रकरण गावकऱ्यांनी थेट राज्याच्या महसूल मंत्र्यांपर्यंत पोचवले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन स्थानिक प्रशासनाला तातडीने तस्करी रोखण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती गावकऱ्यांनी दिली..दरम्यान, बुधवारी (ता. २९) तहसीलदार भरत सूर्यवंशी यांनी पहाटे पावसातच दुचाकीवरून पाठलाग करून शहरातून अवैध वाळू वाहतूक करणारे दोन पिकअप वाहन जप्त केले. या कारवाईनंतरही वाळू तस्करी सुरूच असल्याचे दिसून येत असल्याने महसूल प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे..चोवीस तास पथक कार्यरतसांगवी उमर आणि इतर घाटांवर देखरेखीसाठी महसूल विभागाने २४ तास पथकांची नियुक्ती केली आहे. जीपीएस प्रणालीद्वारे फोटो काढण्याच्या सूचना संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिल्या आहेत. तरीदेखील काही वाळू माफिया तेलंगणा आणि इतर भागांतून अवैध वाळू वाहतूक करत आहेत..Footpath Encroachment : थेरगाव, वाकड, हिंजवडीतील पदपथ बळकावले, व्यावसायिकांची अतिक्रमणे; उर्वरित रस्त्यांवर वाहनतळातून कमाई.गय केली जाणार नाहीहाती लागल्यानंतर संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. हे प्रकार वाळूमाफियांनी तातडीने थांबवावेत, अन्यथा गय केली जाणार नाही, अशी भूमिका देगलूरचे तहसीलदार भरत सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.