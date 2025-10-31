नांदेड

Deglur Sand Mafia: देगलुरात वाळूमाफियांचा उच्छाद; तहसीलदारांचा थरारक पाठलाग, दोन वाहने जप्त

illegal sand transport: गेल्या आठवड्यात एकीकडे प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिक दिवाळी साजरी करण्यात व्यस्त असताना वाळू माफिया मात्र शासनमान्य घाटांवरून अवैध उपसा करून स्वतःचे ‘उखळ पांढरे’ करण्यात गुंतले होते.
Deglur Sand Mafia

Deglur Sand Mafia

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देगलूर: गेल्या आठवड्यात एकीकडे प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिक दिवाळी साजरी करण्यात व्यस्त असताना वाळू माफिया मात्र शासनमान्य घाटांवरून अवैध उपसा करून स्वतःचे ‘उखळ पांढरे’ करण्यात गुंतले होते. या वाळू तस्करीमुळे शासनाच्या लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला असून, माफियांवर कोणाचा वरदहस्त आहे, हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

Loading content, please wait...
Nanded
crime
Vehicle
sand
Theft

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com