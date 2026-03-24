Nanded News: देगलूरवर तीव्र पाणीटंचाईचे सावट; निवारणार्थ बैठकीचा मुहूर्त लागेना, नियोजन प्रक्रियेलाच लागली खीळ

देगलूर: यावर्षीही पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात येणाऱ्या आढावा बैठकींना प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याची बाब समोर आली. बैठकीसाठी वारंवार आवाहन करूनही यंत्रणा उपस्थित राहत नसल्याने नियोजन प्रक्रियेलाच खीळ बसत आहे.पाणीटंचाईसारख्या ज्वलंत प्रश्नावरही अधिकारी-कर्मचारी उदासीन असल्याचे चित्र आहे. वेळेवर बैठका न घेणे, निर्णय प्रलंबित ठेवणे आणि प्रत्यक्ष कामांकडे दुर्लक्ष करणे यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनत आहे. दरम्यान, येथील पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता जाधवर हे खात्यांतर्गत प्रशिक्षणासाठी नाशिक येथे गेलेले आहेत..त्यांच्या खात्यातील कारभाराच्या विरोधात येथील सरपंच संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याकडे शिष्टमंडळाचे जाऊन बदलीची मागणीसुद्धा केली. याकडे प्रशासनाने अद्यापही गांभीर्याने घेतलेले नाही. यावर्षीचा पाणीटंचाईचा कृती आराखड्यासंदर्भात संबंधित खात्यातील उपअभियंताना विचारला असता ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडेच असल्याचे सांगत आहेत. यावर्षी करण्यात येणाऱ्या उपायोजनांची स्पष्ट माहिती प्रशासनाकडेच उपलब्ध नाही..नियोजनाअभावी संकट गडदपाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले टँकर नियोजन, जलस्रोतांची दुरुस्ती, पर्यायी व्यवस्था यावर ठोस निर्णय होत नसल्याने आगामी काळात देगलूर शहरासह ग्रामीण भागात पाणीटंचाई तीव्र होण्याची शक्यता आहे..तातडीने उपाययोजना करण्याची गरजपरिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता प्रशासनाने तातडीने बैठका घेऊन ठोस निर्णय करणे, जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे आणि पाणीपुरवठ्याची पर्यायी व्यवस्था उभी करणे अत्यावश्यक आहे. अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती, बैठकींना दिरंगाई आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे देगलूरवर यंदा भीषण पाणीटंचाईचे सावट अधिक गडद होत असल्याचे चित्र आहे. यासंदर्भात आमदार जितेश अंतापूरकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते मुंबईत असल्याने संपर्क होऊ शकला नाही..लोकप्रतिनिधीही गप्प का?उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असताना उपलब्ध पाणी साठे झपाट्याने कमी होत आहेत. यामुळे येत्या काही दिवसांत पाण्यासाठी नागरिकांना भटकंती करावी लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या गंभीर विषयावर लोकप्रतिनिधींकडूनही ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. पाणीप्रश्नावर सर्व स्तरावर समन्वयाची गरज असताना निष्क्रियता दिसून येत आहे.