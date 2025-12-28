MPSC Exam : देळूब बुद्रुक येथील राजू ठोंबरे पहिल्याच प्रयत्नामध्ये झाला पोलिस उपनिरीक्षक

अर्धापूर - ना खासगी शिकवणी, ना घरात शैक्षणिक वातावरण असतानाही देळूब बुद्रुक (ता. अर्धापूर, जि. नांदेड) सारख्या छोट्या गावातील शेतकरी कुटुंबातील तरुण राजू बालाजीराव ठोंबरे याने एमपीएससीच्या परीक्षेत बाजी मारली आहे. त्याने खासगी शिकवणीचे काम, खासगी कंपनीत नोकरी करत हे यश संपादन केले. तो पोलिस आता उपनिरीक्षक झाला असून, नियुक्ती अमरावती परिक्षेत्रात मिळाली आहे..देळूब बुद्रुक येथील बालाजीराव ठोंबरे यांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय. त्यांना एक मुलगी व दोन मुले. मुलीचे पदवीपर्यंत, तर श्रीनिवास या मोठ्या मुलचे शिक्षण बारवीपर्यंत झाले. हा मुलगा शेती करून कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावतो. तर, राजू लहानपणापासून अभ्यासात हुशार होता. त्याला चांगले शिक्षण देऊन अधिकारी करण्याचे स्वप्न बालाजीराव ठोंबरे यांनी पाहिले..वडिलांनी पाहिलेले स्वप्न साकार करण्यासाठी राजूनेही कठोर परिश्रम घेत यशाला गवसणी घातली. शेतकरी कुटुंबातील राजूचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा देळुब बुद्रुक येथे, माध्यमिक शिक्षण पार्डी येथील राजाबाई माध्यमिक शाळेत झाले..पदवीपर्यंतचे शिक्षण डॉ. शंकरराव चव्हाण महाविद्यालयात, तर पदव्युत्तर शिक्षण धर्माबाद येथील लाल बहादूर शास्त्री महाविद्यालयात झाले. दहावीला ७१ टक्के, बारावीच्या परीक्षेत ६३ टक्के घेतले होते. त्याचे पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण वाणिज्य शाखेत झाले असून, पदव्युत्तर परीक्षेत ७३ टक्के गुण संपादन केले आहेत. कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावण्यासाठी राजू ठोंबरे यांनी शासकीय नोकरीसाठी प्रयत्न केले. यात यश आले होते..त्याची सरळसेवा भरती प्रक्रियेतून उद्योग मंत्रालयात लिपिक म्हणून निवड झाली होती. ही नोकरी करीत असताना स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली. तसेच पुण्यातील टीसीएस या खासगी कंपनीतही नोकरी केली. दरम्यानच्या काळात मित्राच्या शिकवणी वर्गात भौतिक व रसायनशास्त्र विषय शिकवले. हे सर्व करीत असताना स्पर्धा परीक्षेच्या अभ्यासात खंड पडू दिला नाही..पोलिस दलात अधिकारी होण्याचे ध्येय समोर ठेवून दररोज पाच ते सहा तास नियमित अभ्यास केला. आमची २०२१ ची बॅच असून, एक वर्षाचे प्रशिक्षण नाशिक येथे तीन दिवसांपूर्वी पूर्ण झाले. माझी नियुक्ती अमरावती परिक्षेत्रात झाली असून, दीक्षांत समारोह बुधवारी (ता. २४) झाला. हा माझ्यासाठी खूप मोठा आनंदाचा क्षण होता.- राजू ठोंबरे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.