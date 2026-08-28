Mahurgad News : नारळी पौर्णिमेला माहूरगडावर भक्तीचा महापूर; २५ किलोमीटरच्या पंचक्रोशी परिक्रमेत लाखो भाविकांचा सहभाग

पुसद - श्रावणातील नारळी पौर्णिमा... माहूरच्या डोंगररांगांवर पसरलेले हिरवेगार आच्छादन... दाट जंगलातून वाट काढत पुढे सरकणाऱ्या भाविकांच्या रांगा... ओठांवर अखंड दत्तनाम आणि अंतःकरणात श्री दत्तगुरूंच्या चरणांचे दर्शन घेण्याची आस! अशा भक्तिमय वातावरणात माहूरगडावर सुरू असलेल्या श्री दत्त पंचक्रोशी परिक्रमेने भक्तीचा महापूर उसळला आहे. सुमारे २५ किलोमीटरच्या या परिक्रमेतील २७ तीर्थक्षेत्रांचे दर्शन घेत लाखो भाविकांनी दत्तनामाचा जयघोष करीत गडाला प्रदक्षिणा घातली..श्री दत्तात्रेयांच्या पावन वास्तव्यामुळे माहूरगडाला दत्तसंप्रदायात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अनादी काळापासून परंपरेने चालत आलेल्या या पंचक्रोशी परिक्रमेचा प्रारंभ श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, गुरुवार (ता.२७ ) रोजी झाला. सायंकाळी चार वाजता श्री दत्तशिखरच्या पायथ्याशी असलेल्या सर्वतीर्थ कुंडाचे पूजन साधू-संत व महापुरुषांनी केले. कुंडातील पवित्र जल घेऊन दत्तशिखर मंदिरात पोहोचल्यानंतर भगवान दत्तात्रेयांना जल व नैवेद्य अर्पण करण्यात आला. त्यानंतर माहूर पीठाधीश्वर महंत डॉ. श्री श्री श्री १००८ श्री धनेश्वर भारती गुरु मधुसूदनजी भारती महाराज यांच्या कृपाशीर्वादाने सायंकाळी सहा वाजता परिक्रमेचा विधिवत प्रारंभ झाला..दाट जंगल, डोंगरउतार, चढ-उतार आणि खडतर पायवाटांमधून भाविकांची ही आध्यात्मिक वाटचाल सुरू आहे. हातात भगवे ध्वज, मुखी ‘दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’चा अखंड जयघोष आणि मनात दत्तगुरूंची प्रतिमा घेऊन वृद्ध, महिला, तरुण तसेच बालकांसह विविध वयोगटांतील भाविक परिक्रमा पूर्ण करीत आहेत. कुणी नवसपूर्तीसाठी, तर कुणी वर्षानुवर्षांची परंपरा जपण्यासाठी या यात्रेत सहभागी झाले आहेत..परिक्रमेचे महत्त्व विशद करताना माहूर पीठाधीश्वर महंत डॉ. श्री धनेश्वर भारती गुरु मधुसुदनजी भारती महाराज यांनी, ३३ कोटी देवी-देवता अदृश्य रूपाने या परिक्रमेचा भाग होतात, अशी दत्तसंप्रदायातील श्रद्धा असल्याचे सांगितले. श्रद्धा, भक्ती, निस्सीम समर्पण आणि नामस्मरणाने परिक्रमा केल्याने मन व आत्मशुद्धी होते, अहंकाराचा नाश होतो आणि जीवनातील संकटांवर मात करण्याची आध्यात्मिक शक्ती प्राप्त होते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.दरम्यान, परिक्रमा मार्गावर भाविकांच्या सेवेसाठी ठिकठिकाणी पिण्याचे पाणी, चहा, अल्पोपहार, अन्नदान, महाप्रसाद तसेच वैद्यकीय मदतीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. ‘सेवा हीच दत्तसेवा’ या भावनेतून सेवाधारी भक्त परिवार आणि विविध सेवाभावी संस्था भाविकांच्या सेवेत कार्यरत आहेत. देवस्थानच्या वतीने परिक्रमेच्या कालावधीत अखंड अन्नदान व महाप्रसादाचे आयोजन करण्यात आले आहे..लाखोंच्या गर्दीमुळे माहूरगड परिसर अक्षरशः गजबजून गेला आहे. गर्दीचे नियोजन, वाहतूक, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि आरोग्य व्यवस्था यासाठी प्रशासनासह देवस्थान यंत्रणेवर मोठी जबाबदारी आली आहे. भाविकांचा ओघ लक्षात घेता परिक्रमा मार्गावरील सुविधा आणखी सक्षम करण्याची गरजही अधोरेखित झाली आहे..शनिवारी विधिवत सांगता२५ किलोमीटरची परिक्रमा पूर्ण करून शुक्रवारी (ता.२८ ) सायंकाळी चार वाजता सर्वतीर्थ कुंडाचे पूजन करण्यात येणार असून, त्यानंतर पवित्र जल घेऊन साधू-संत व महापुरुष श्री दत्तशिखर येथे येतील. तेथे भगवान श्री दत्तात्रेयांची सायंकाळची महाआरती, मंत्रपुष्पांजली, प्रार्थना व मंगल आशीर्वादाचा कार्यक्रम होईल. त्यानंतर शनिवार (ता.२९ ) रोजी सकाळी सहा वाजता काकड आरतीने श्री दत्त पंचक्रोशी परिक्रमेची विधिवत सांगता होणार आहे.माहूरच्या हिरव्यागार वनराईतून उमटणारा दत्तनामाचा जयघोष, डोंगरदऱ्यांतून पुढे सरकणाऱ्या भाविकांच्या रांगा आणि प्रत्येक पावलागणिक अनुभवास येणारी भक्तीची तल्लीनता यामुळे यंदाची पंचक्रोशी परिक्रमा श्रद्धा, सेवा आणि अध्यात्माचा अनोखा संगम ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.