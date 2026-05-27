Nanded: तेराशे हेक्टर शेती येणार सिंचनाखाली; धनोडा उच्च बंधाऱ्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू

माहूर: राज्यातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र असलेल्या माहूर गडाचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायम स्वरूपी सुटणार आहे. माहूर येथून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या धनोडा येथील पैनगंगा नदीवर उच्च पातळी बंधारा बांधण्यात येत आहे. या बंधाऱ्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. .बंधाऱ्यामुळे तेराशे हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार आहे, तर बंधाऱ्याची पाणी साठवण क्षमता ११.५० दशलक्ष घनमीटर आहे. या बंधाऱ्यातून माहूर शहरासाठी तीन दशलक्ष घनमीटर पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे..माहूर हे महाराष्ट्रातील देवीच्या साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक पूर्ण पीठ आहे. माहूर शहराची लोकसंख्या आणि शहरात येणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षात घेता सद्यःस्थितीत सुरू असलेली पाणीपुरवठा योजना अपुरी पडत आहे. पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करता शहराचा झालेला विकास व तीर्थक्षेत्रावर येणाऱ्या भाविकांची गर्दी लक्षात घेता शासनाने माहूर जवळील पैनगंगा नदीवर उच्च पातळी बंधाऱ्याची पाणी साठवण, तीन दलघमी पाणी माहूर क्षमता ११.५० दलघमी / शहरासाठी राखीव बंधारा बांधण्याचे निश्चित केले..बंधाऱ्याचे भूमिपूजन १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी आमदार भीमराव केराम यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा विभाग गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत हा उच्च पातळी बंधारा बांधण्यात येत आहे. बंधाऱ्याला मुख्य अभियंता जल विज्ञान व धरण सुरक्षितता नाशिक यांनी १० मे २०२१ रोजी पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र दिले आहे..महागावमधील शेतकऱ्यांनाही फायदा उच्च पातळी बंधाऱ्याची एकूण पाणी साठवणूक क्षमता ११.५० दलघमी असून, यापैकी ३ दलघमी पाणी माहूर शहराच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. सिंचनासाठी ८.५० दलघमी पाणी उपलब्ध होणार असून, त्यामुळे तेराशे हेक्टर सिंचन निर्मिती होणार आहे. बंधाऱ्यांची लांबी २८४ मीटर, तर उंची १६.६०० मीटर आहे. बंधाऱ्यास पंधरा बाय सात मीटरचे १५ दरवाजे, तर ३.५० मीटर बाय सात मीटर आकाराचे तीन दरवाजे आहेत. माहूर व महागाव तालुक्यातील अतिदुर्गम व आदिवासी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळणार आहे. या बंधाऱ्याची निविदा किंमत १८६५०.३६ लक्ष इतकी आहे..या गावांना सिंचनाचा लाभमाहूर (जिल्हा नांदेड) : केरोळी (९९.४५), रुई (२४४.४३), हडसणी (३०२.०१), कुत्तेमार दिगडी (४६.४१) महागाव (जिल्हा यवतमाळ) : धनोडा (११९.९०), संगम (६३.८९), थार बुद्रुक (२०८.६७), धार खुर्द (४१.२६), कवठा (३५.८७), कासारबेहळ (५३.६६), वरोडी (८४.४५) असे एकूण तेराशे हेक्टर सिंचन क्षेत्र आहे.