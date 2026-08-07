Nanded News: कीडनाशकामुळे गुदमरून सख्ख्या बहिणींचा झोपेतच मृत्यू

धर्माबाद : हरभरा बियाणाला कीड लागू नये, यासाठी लावण्यात आलेले प्रचलित विषारी औषध श्वासाद्वारे शरीरात गेल्याने दोन चिमुकल्या सख्ख्या बहिणींचा मृत्यू झाला. ही घटना बाळापूर (ता. धर्माबाद) येथे बुधवारी (ता. पाच) रात्री घडली. आरोही मल्लेश डेबेकर (वय ६) आणि आराध्या मल्लेश डेबेकर (वय ३) अशी मृत मुलींची नावे आहेत. .बाळापूर येथील शेतकरी मल्लेश डेबेकर यांनी पेरणी लायक असलेल्या हरभरा बियाणाला किडे लागू नये, यासाठी प्रचलित असलेले विषारी औषध बुधवारी (ता. पाच) रात्री लावले. नंतर बियाणे घरातच ठेवले..Matin Patel Arrest: नगरसेवक मतिन पटेलला अखेर अटक; टीसीएस लैंगिक शोषणप्रकरणी संभाजीनगरात कारवाई.रात्री झोपल्यानंतर श्वासोच्छवासामुळे लहान चिमुकल्या मुलींवर परिणाम झाल्याचे बोलले जात आहे. आरोही आणि आराध्या या दोन बालिकेचा झोपेत गुदमरून अंत झाला..Maharashtra Politics: ‘राष्ट्रवादी’च्या राज्य नेतृत्वामध्ये बदलाची शिफारस; प्रशांत किशोर यांची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशी रणनीतीबाबत चर्चा .मृत मुलींच्या आई- वडिलांनाही त्रास होत असून, त्यांच्यावर ग्रामीण रुग्णालयात उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.