Nanded News: धर्माबादमध्ये घरगुती गॅसचा व्यावसायिक वापर थांबवण्यासाठी कारवाई; चार सिलिंडर जप्त

धर्माबाद: शहरात घरगुती गॅस सिलिंडरचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या तीन जणांविरुद्ध बुधवारी (ता. १८) प्रशासनाने कारवाई केली आहे. या कारवाईत एकूण चार सिलिंडर जप्त करण्यात आले आहेत..घरगुती वापरासाठी अनुदानित दरात मिळणाऱ्या गॅसचा हॉटेल, टी-पॉइंट व इतर व्यावसायिक ठिकाणी सर्रास वापर होत असल्याच्या तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार तहसीलदार सुरेखा स्वामी यांच्या मार्गदर्शनाखाली संयुक्त पथकाची स्थापना केली. या पथकात निरीक्षण अधिकारी पंडित राठोड, पुरवठा निरीक्षक शिवराज ढगे, मनीषा बोदेमवाड, पोलिस निरीक्षक सदाशिव भडीकर यांच्या नेतृत्वाच पोलिस कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. .कारवाईदरम्यान मोंढा परिसरातील सागर टी हाऊस अँड कोल्ड्रिंक्स येथील गौस रहिमोद्दीन शेख यांच्याकडून एक सिलिंडर जप्त केले. तसेच स्वरांजली टी पॉइंट येथील हणमंत साहेबराव कदम यांच्याकडील एक सिलिंडर आणि समर्थ हॉटेल अँड कोल्ड्रिंक्स हाऊस येथील जितेंद्र दयाराम जोशी यांच्याकडील दोन सिलिंडर, असा एकूण चार सिलिंडर अवैध वापरात आढळून आले. संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली असूनस पुढील तपास सुरू आहे. . "घरगुती गॅसचा व्यावसायिक वापर हा गंभीर प्रकार आहे. अशा गैरप्रकारांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे. ही मोहीम यापुढेही सुरू राहील."-सुरेखा स्वामी, तहसीलदार, धर्माबाद. "अनुदानित गॅसचा गैरवापर थांबवल्यास सर्वसामान्य ग्राहकांना वेळेवर सिलिंडर उपलब्ध होण्यास मदत होईल."- पंडित राठोड,पुरवठा निरीक्षण अधिकारी."घरगुती गॅसचा व्यावसायिक वापर करणे हा गुन्हा असून, असे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल."- सदाशिव भडीकर, पोलिस निरीक्षक.