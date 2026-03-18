Nanded Municipal Corporation:धर्माबाद घनकचरा प्रकल्पासाठी तीन एकर जागा खरेदी; खत निर्मितीला गती

धर्माबाद: शहरातील रत्नाळी शिवारात उभारण्यात येत असलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची उपनगराध्यक्ष शंकर बोलमवाड यांनी नुकतीच पाहणी केली. ओला व सुका कचरा वेगळा करून त्यापासून खत निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने तीन एकर ३४ गुंठे जागा खरेदी करण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत कोट्यवधींचा खर्च झाला असला तरी काही कामे अद्याप अपूर्ण असल्याचे बोलमवाड यांच्या निदर्शनास आले. प्रकल्पातील उर्वरित कामे नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करून तो लवकर कार्यान्वित करावा, असे त्यांनी संबंधितांना सूचना केल्या..शहरातील प्रलंबित विकासकामांना गती देण्यासाठी उपनगराध्यक्ष बोलमवाड यांनी शुक्रवारी विविध ठिकाणी भेटी देत कामांचा आढावा घेतला. नगर परिषद निवडणुकीत मराठवाडा जनहित पार्टीचे १५ नगरसेवक निवडून आल्यानंतर जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी विकासकामे जलद गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले..Nanded Zilla Parishad: नांदेड झेडपीने मंजूर केला २३.२६ कोटींचा अर्थसंकल्प; ग्रामीण विकासाला गती.या पाहणी दौऱ्यात मराठवाडा जनहित पार्टीचे गटनेते ताहेर पठाण, नियोजन व विकास सभापती कृष्णा तिम्मापुरे, नगरसेवक श्रीनिवास मल्लेपेल्लू, कार्यालयीन अधीक्षक आकाश पांडुळे, पाणीपुरवठा अभियंता प्रमोद घाटेकर, नगररचना अभियंता राज गरूडकर, अभियंता गोविंद झंवर, स्वच्छता विभागाचे अशोक घाटे, तसेच संबंधित विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते..EV कडे वाढता कल, पण सुरक्षिततेचा मोठा प्रश्न! दुर्घटनेनंतर मंत्र्यांचा इशारा; चार्जिंगला लावून झोपलेल्या कुटुंबातील 8 जण जिवंत जळाले.मोकाट कुत्र्यांसाठी विशेष शेड उभारणार दरम्यान, शहरात वाढत्या मोकाट कुत्र्यांच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठीही हालचाली सुरू केल्या आहेत. कुत्र्यांचे निर्बीजीकरण व लसीकरण करून त्यांना नागरी वस्तीतून दूर ठेवण्यासाठी विळेगाव पंपहाऊस परिसरात विशेष शेड उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. या ठिकाणाचीही त्यांनी पाहणी करून काम लवकर सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या.धर्माबाद शहराला पाणीपुरवठा शहरातील नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा करण्यासाठी शासनाने ७१ कोटी ५४ लाख रुपयांची महत्त्वाकांक्षी पाणीपुरवठा योजना मंजूर केलेली आहे. या योजनेअंतर्गत अल्लूर येथील गोदावरी नदीपात्रातून धर्माबाद शहराला पाणीपुरवठा करण्यात येणार आहे. यासाठी निवडलेल्या जागेची पाहणी करून कामाच्या प्रगतीची माहितीही त्यांनी घेतली. शिवाय नगर परिषद क्षेत्रातील विविध गायरान जमिनींचा उपयोग शासनाच्या योजनांसाठी कसा करता येईल, याबाबतही जागांची पाहणी केली.