नांदेडच्या या हॉस्पिटलमधील डायलिसीस विभाग बंद होणार- रुग्णांचा जीव टांगणीला

नांदेड : गेल्या वर्षांपासून येथील पूर्णा रोडवरील छत्रपती चौकातील श्री गुरुजी हॉस्पिटल येथे शासनाच्या महात्मा फुले आरोग्य योजने अंतर्गत गरीबांसाठी सुरळीत सुरू करण्यात आलेल्या डायलिसीस विभागाला मॅनेजमेंटने परवडत नाही म्हणून हा विभाग पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याचे या हॉस्पिटलचे व्यवस्थापक अरुण रेणके यांनी सांगितले. कोरोना महामारीच्या काळात किडनी आजाराने त्रस्त असणा-या अतिसंवेदनशिल आजाराबाबत हॉस्पिटल व्यवस्थापनाने घेतलेला निर्णय रुग्णांच्या मुळावर उठला आहे. या बाबत किडनी रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांनी बुधवारी (ता. २२) जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांना निवेदन देऊन डायलिसीस विभाग बंद न करता पुर्ववत चालूच ठेवावा व रुग्णांची होणारी हेळसांड थांबवावी अशी विनंती केली आहे. गेल्या वर्षी श्री गुरुजी रूग्णालयात डायलिसीस विभागाची सुरुवात करण्यात आली. हा विभाग शासनाच्या म. फुले आरोग्य विभागाअंतर्गत सुरु करण्यात आला. चांगली सुविधा मिळत असल्याने योजनाधारक गरीब रुग्ण या योजनेचा फायदा घेत डायलिसीसचा लाभ घेत होते. यासाठी नांदेड शहरासह जिल्ह्यातील व जिल्ह्या बाहेरील रुग्ण येथे येत होते. सध्या कोरोनाचा काळ सुरु असल्याने व डायलिसीस रुग्न हा अतिसंवेदनशिल वर्गात येत असल्याने हा विभाग बंद करु नये यासाठी काही रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांनी व्यवस्थापक अरुण रेणके यांची भेट घेवून पोटतिडकिने आपली व्यृथा मांडली. मात्र व्यवस्थापनाने महिन्यापुर्वीच हा विभाग बंद करण्याचा निर्णय झालाय व योजनाही बंद करण्याबाबत शासनाला कळविले असून योजना बंद करण्याबाबतची मान्यताही आल्याची यावेळी माहिती दिली. हेही वाचा - कोरोना : सर्वेक्षण व तपासण्या काटेकोर होणे अत्यावश्यक- जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटणकर डायलिसीस रुग्ण मानसिक तणावासह आर्थिक संकटात हॉस्पिटलच्या या निर्णयामुळे डायलिसीस रुग्ण मानसिक तणावासह आर्थिक संकटात सापडले आहेत. एका रुग्णाला सरासरी आठवड्यातून दोनदा डायलिसीस करावे लागते. एक वेळेचेही डायलिसीस हुकले तर रुग्णाच्या जिवावर बेतु शकते. ही बाब गंभीर असल्याने शेकडो रूग्णांचा जीव टांगणीला लागला आहे. हा प्रकार म्हणजे खोकला आला तर गळा कापणे डायलिसीस विभाग बंद करताना दुसरीकडे रुग्ण समायोजित करण्याचा व्यवस्थापनाचा मनसुबा असला तरी खोकला आला म्हणून गळा कापण्यासारखा हा प्रकार असल्याची तिव्र प्रतिक्रिया रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांनी व्यक्त केली.

Web Title: The dialysis department of this hospital in Nanded will be closed nanded news