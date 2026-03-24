Nanded News: नांदेड शहरातील दुचाकी स्फोट प्रकरणाचा ‘एटीएस’कडूनही तपास सुरू

नांदेड: शहरातील वाजेगाव बंधारा परिसरात दुचाकीचा स्फोट होऊन चालकाचा होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता. २१) घडली होती. हा अपघात की घातपात, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेकडून सखोल तपास सुरू करण्यात आला आहे..रमजान ईदच्या दिवशी सकाळी ही घटना घडली होती. घटनास्थळापासून जवळच असलेल्या ईदगाह मैदानावर हजारो मुस्लिम बांधव नमाज पठणासाठी एकत्र आले होते. ही घटना घडली तेव्हा आगीच्या ज्वाळा दिसल्या. त्यातून छोटेमोठे स्फोट होत होते, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले..दुचाकीच्या या स्फोटात चालकाचा मृत्यू झाला. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. दरम्यान, आगीच्या विळख्यात सापडलेला तरुण स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी दूर न जाता वारंवार पेटलेल्या दुचाकीकडेच जात होता, असे काही व्हिडिओंमध्ये दिसून आले आहे..त्यामुळे या प्रकरणाचे गूढ अधिकच वाढले आहे. दरम्यान, स्फोट पेट्रोल टाकीमुळे झाले की तरुणाजवळ फटाके किंवा इतर स्फोटक पदार्थ होते, याचा तपास फॉरेन्सिक पथकाकडून केला जात आहे..पोलिसांनी मृताची ओळख पटविल्याचे समोर येत असले, तरी गोपनीयता राखली जात आहे. संबंधित दुचाकी परभणी जिल्ह्यातील असल्याचे समोर आले आहे. मृत तरुणही त्याच भागातील असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घटनेचा सर्वंकष तपास सुरू असून, लवकरच नेमके कारण समोर येईल, असे पोलिसांकडून सांगण्यात येत आहे.