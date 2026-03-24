नांदेड

Nanded News: नांदेड शहरातील दुचाकी स्फोट प्रकरणाचा ‘एटीएस’कडूनही तपास सुरू

ATS and Police Starts Investigation: नांदेड शहरातील वाजेगाव बंधारा परिसरात दुचाकी स्फोट होऊन तरुणाचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. ही घटना अपघात की घातपात याचा तपास ATS आणि पोलिसांकडून सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड: शहरातील वाजेगाव बंधारा परिसरात दुचाकीचा स्फोट होऊन चालकाचा होरपळून मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता. २१) घडली होती. हा अपघात की घातपात, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस) तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेकडून सखोल तपास सुरू करण्यात आला आहे.

