Nanded Trains: दिवाळीनिमित्त रेल्वेगाड्या हाउसफुल्ल! नांदेड विभागाकडून तीसपेक्षा अधिक विशेष रेल्वेंचे नियोजन

गौरव वाळिंबेनांदेड : दीपावलीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागामार्फत प्रवाशांच्या सोयीसाठी विशेष रेल्वेगाड्यांचे व्यापक नियोजन करण्यात आले आहे..देशातील विविध राज्यांशी नांदेड विभागाला जोडणाऱ्या ३० हून अधिक विशेष गाड्या या काळात चालविण्यात येत आहेत. दिवाळीनिमित्त बहुतांश रेल्वेंचे आरक्षण फुल्ल झाले असून अनेक रेल्वेंसाठी शंभरपेक्षा अधिक प्रवासी प्रतीक्षा यादीत (वेटिंग) आहेत..नांदेड विभागामार्फत सध्या १८ विशेष गाड्या चालवल्या जात आहेत. त्याद्वारे तिरुपती, छपरा, नागपूर, काकीनाडा टाऊन, तिरुचानूर, धर्मावरम आदी महत्त्वाच्या शहरांना थेट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या गाड्या साप्ताहिक, पंधरवड्याच्या किंवा हंगामी स्वरूपात नियोजित असून प्रवाशांच्या मागणीनुसार त्यात बदलही करण्यात येत आहेत. याशिवाय, १२ 'पास थ्रू' विशेष गाड्या नांदेड विभागातून धावत असून जयपूर, कोयंबतूर, बिकानेर, साईनगर शिर्डी, हिसार आणि मुंबई (लोकमान्य टिळक टर्मिनस) अशा दूरवरच्या ठिकाणी जाण्या-येण्याची व्यवस्था झाली आहे..मुंबईसाठी आज विशेष गाडीगर्दीमुळे नांदेड-छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) दरम्यान एक एकतर्फी विशेष गाडी चालविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गाडी क्रमांक ०७६११ ही नांदेड येथून शुक्रवारी (ता. १७) रात्री ८.५० ला सुटेल व शनिवारी (ता. १८) सकाळी ९.३० ला मुंबईत पोचेल. या गाडीला पूर्णा, परभणी, मानवत, सेलू, परतूर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, रोटेगाव, मनमाड, नाशिक रोड, इगतपुरी, कल्याण, ठाणे, दादर आदी थांबे आहेत. एकूण २० डबे असलेल्या या गाडीत सहा स्लीपर, बारा सर्वसाधारण डबे आहेत..'वंदे भारत'लाही 'वेटिंग लिस्ट'मुंबईहून नांदेडकडे शनिवारी (ता. १८) येणाऱ्या वंदे भारत एक्स्प्रेसला यावेळी तब्बल १२० प्रवाशांची प्रतीक्षा यादी लागली आहे. सहसा ही गाडी पूर्ण क्षमतेने धावत नसली तरी दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची मोठी गर्दी दिसत आहे. नियमित गाड्यांसह विशेष गाड्यांमध्येही आरक्षणासाठी धावपळ सुरू असून अनेक गाड्यांची तिकिटे उपलब्ध होताच क्षणात संपत आहेत. अनेक प्रवाशांना तिकीट मिळवण्यासाठी पर्यायी गाड्यांचा पर्याय शोधावा लागत आहे..प्रमुख मार्गांचा समावेशया विशेष गाड्यांमध्ये नांदेड-तिरुपती, नांदेड-नागपूर, नांदेड-काकीनाडा टाऊन, जालना-छपरा, तिरुपती-अकोला, हैदराबाद-जयपूर, जयपूर-कोयंबतूर, तिरुपती-साईनगर शिर्डी आणि मुंबई एलटीटी-करीमनगर या महत्त्वाच्या मार्गांचा समावेश आहे. यामुळे आंध्र प्रदेश, तेलंगण, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू व दिल्लीपर्यंतची थेट रेल्वे सुविधा प्रवाशांना मिळत आहे..Diwali Travel : दिवाळीत गावी जाणाऱ्यांची यंदाही कसरत, रेल्वे तिकिटांची प्रतीक्षा; काही मार्गांवर सोडलेल्या विशेष गाड्याही फुल्ल.प्रमुख सर्व गाड्या 'हाउसफुल्ल'सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख शहरांतून नांदेडकडे येणाऱ्या सर्व गाड्यांचे आरक्षण पूर्ण क्षमतेने भरले असून प्रतीक्षा यादी झपाट्याने वाढत आहे. मुंबई-नांदेड दरम्यान धावणाऱ्या देवगिरी एक्स्प्रेसमध्ये १७ ते १९ ऑक्टोबर दरम्यान स्लीपर क्लासचे आरक्षण फुल्ल झाल्याने बुकिंग बंद आहे. एसी ३ टियरमध्ये १०० पेक्षा अधिक प्रवासी प्रतीक्षा यादीत आहेत. नंदीग्राम एक्स्प्रेसमध्ये स्लीपर व एसी ३ टियरचे १७ ते २० ऑक्टोबरपर्यंत आरक्षण बंद करण्यात आले आहे. तपोवन एक्स्प्रेसमध्ये स्लीपरसाठी २०० हून अधिक, तर एसीमध्ये ७० पेक्षा अधिक प्रवासी प्रतीक्षा यादीत आहेत. राज्यराणी एक्स्प्रेसमध्ये स्लीपर व चेअर कार फुल्ल असून एसी ३ टियरमध्ये ८० पेक्षा अधिक 'वेटिंग' आहे..