नांदेड

Nanded Trains: दिवाळीनिमित्त रेल्वेगाड्या हाउसफुल्ल! नांदेड विभागाकडून तीसपेक्षा अधिक विशेष रेल्वेंचे नियोजन

Diwali Travel, Railway Update: दीपावलीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागामार्फत प्रवाशांच्या सोयीसाठी विशेष रेल्वेगाड्यांचे व्यापक नियोजन करण्यात आले आहे.
Nanded Trains

Nanded Trains

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गौरव वाळिंबे

नांदेड : दीपावलीच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागामार्फत प्रवाशांच्या सोयीसाठी विशेष रेल्वेगाड्यांचे व्यापक नियोजन करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Nagpur
festival
railway
Passenger
Diwali

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com