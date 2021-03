नांदेड जिल्ह्यात घरगुती वीज तोडणी सुरु; महावितरणकडून शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी

नांदेड : राज्य सरकाराने थकबाकीदार ग्राहकांची वीज तोडणी करण्याची घोषणा करुन २४ तास उलटण्यापूर्वी नांदेड जिल्ह्यात घरगुती विजजोडणी तोडण्याचे काम सुरु केले आहे. अर्धापूर तालुक्यातील सावरगाव, मालेगाव येथील दहा नागरिकांची वीज तोडणी केली. यामुळे नागरिकांना अंधारात गुजराण करण्याची वेळ आली आहे. राज्य शासनाने नागरिकांकडील थकीत घरगुती विजबील प्रकरणी वीज जोडणी तोडण्याची घोषणा बुधवारी (ता. १०) केली. याची अंमलबजावणी नांदेड

जिल्ह्यात सुरु झाली. गुरुवारी (ता. ११) जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी वीज कनेक्शन तोडल्याच्या तक्रारी येत आहेत. अर्धापूर तालुक्यातील सावरगाव, मालेगाव येथील अनेक नागरिकांच्या वीज तोडणी महावितरणकडून करण्यात आली. महावितरणकडून वीत तोडणी करण्याचा सपाटा यावेळी अनेकांनी बील भरण्यासाठी एक-दोन दिवसाची मुदत मागीतली. परंतु वीज वितरण कंपनीकडून कनेक्शन तोडण्याचा धडाका सुरु होता. अर्धापूरमधील पांगरी येथे वीज तोडणीसाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना नागरिकांचा रोष सहण करावा लागला. दरम्यान मागीलवर्षी लॉगडाउनच्या काळापासून वीज बील खंडीत असल्याने बील भरण्यासाठी सवलत देण्याची मागणी नागरिक करत होते. परंतु महावितरणकडून वीत तोडणी करण्याचा सपाटा लावल्याचे सावरगाव येथील बालाजी आबादार यांनी सांगीतले. आमचे कनेक्शन तोडल्यामुळे आम्हाला अंधारात रात्र काढावी लागणार मागीलवर्षी लॉकडाउनच्या काळापासून वीज बील थकीत होते. यानंतर काही प्रमाणात बील भरण्याची तयारी केली, परंतु कार्यकर्ते तसेच राजकीय पक्षाच्या लोकांनी वीज बील माफ होणार आहे, भरु नका असे सांगीतल्यामुळे बील भरले नाही. आज वीज तोडणीसाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना शेतीमालाचे पैसे आल्यावर बील भरतो असे सांगीतले पंरतु त्यांनी आमचे कनेक्शन तोडल्यामुळे आम्हाला अंधारात रात्र काढावी लागणार आहे.

- भिमराव जाधव, सावरगाव ता. अर्धापूर

