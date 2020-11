भोकर ते धनोडा या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीबाबत संशय, काम कासवगतीने

किनवट (जिल्हा नांदेड) : शहरातून जात असलेल्या भोकर ते धनोडा या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम जसे जसे प्रगतीपथावर आहे तसेतसे त्याच्या शहरातून जाणा-या रुंदी विषयी विविध कयास लावले जात आहेत. मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या या मार्गाचे काम पुर्णत्वात जावे, अशी मागणी ज्येष्ठ नागरीक व किनवट नगर परिषदेचे नगरसेवक बाबूराव ओद्दीवार यांनी केली आहे. शहराच्या सौंदर्यात भर टाकणा-या या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम ज्या पध्दतीने मंजुर करण्यात आले त्याच पध्दतीने व्हावे. किनवट शहरातून अशा प्रकारचे मोठे काम अनेक वर्षानंतर मंजुर करण्यात आले आहे. ज्याचा लाभ शहरातील नागरीकांना भविष्यात अनेक वर्षापर्यंत होणार आहे. परंतु, ज्या मालमत्ताधारकांच्या यात मालमत्ता बाधित होणार आहे त्यांनी एकसमुह निर्माण करुन काही तरी आर्थिक नियोजन करुन शहरात होत असलेल्या या विकास कामात बाधा निर्माण करण्याचे ठरवले असल्याने शहरात चर्चीले जात आहे. शहरातील ज्येष्ठ नागरीक व शहराचा दांडगा अभ्यास असलेले नगरसेवक बाबूराव ओद्दीवार यांनी व शहरातील इतर विकासप्रेमी नागरीकांनी निर्माण होत असलेल्या या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम हे ज्या पध्दतीने मंजुर करण्यात आले त्याच पध्दतीने करण्यात यावे, असे मत व्यक्त केले आहे. या करिता प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. शहरात होणारा राष्ट्रीय महामार्ग हा शहरासाठी नितांत आवश्यक असल्याचे या मार्गावरुन होत असलेल्या दुर्घटनेवरुन निदर्शनास येत आहे. नुकतेच शहराच्या बस स्थानक परिसरात एका युवकाचा मृत्यू झाला. शहरातील वाढत्या अपघाताला शहरातील अरुंद रस्त्ये व मार्ग जबाबदार आहेत. त्यामुळे शहरात नियोजित राष्ट्रीय महामार्ग हा १०० फुट रुंद, मध्ये दुभाजक, पादचारींना चालण्याकरीता दोन्ही बाजुने रस्ता असे राष्ट्रीय महामार्गाचे मंजुर काम करण्यात आले तर शहराच्या सौंदर्यात भर पडेल व शहरातील नागरीकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे राहिल, असे मतही शहरातील विकासप्रेमी नागरीकांनी व्यक्त केले आहे. शहराची दळणवळण व औद्योगिक क्षेत्राशी नाळ जोडुन शहरातील नागरीकांना जलद प्रवास व आरोग्य सेवा, तसेच उद्योग धंद्याशी जोडण्याकरिता नियोजित राष्ट्रीय महामार्ग हा अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय अधिका-यांनी व राजकारणी मंडळीनी तसेच राष्ट्रीय महामार्ग च्या अधिका-यांनी यातील कोणत्याही अडथळ्याल न जुमानता स्पष्ट हा मार्ग पुर्णत्वास न्यावा, ज्याच्या लाभ शहरातील आगामी अनेक पिढ्यांना होणार आहे. यास शहरातील व तालुक्यातील अनेक संघटना, पत्रकार परिषदा, उद्योग आघाड्या, राजकीय पक्षांनी समर्थन दर्शवले आहे. शहराच्या विकासकामात अडथळा निर्मान करणा-यांची कोणत्याही प्रकारे गय करु नका, असा सुरही शहरात चर्चेतून निघत आहे. आता होणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गात कोणत्या प्रकारचे अडथळे निर्माण होतात हे भविष्यात निदर्शनास येणारच आहे ज्याकडे विकासप्रेमी नागरीकांचे लक्ष लागले आहे. संपादन - प्रल्हाद कांबळे

