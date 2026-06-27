Nanded: देगलूरच्या भूमिपुत्राचा राज्यस्तरीय गौरव; डॉ. सुमंत पांडे यांना 'वसंतराव नाईक जलसंवर्धन पुरस्कार' जाहीर

देगलूर: जलसाक्षरता, नदी पुनर्जीवन, लोकसहभागातून शाश्वत जलव्यवस्थापन आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे देगलूरचे भूमिपुत्र डॉ. सुमंत नरसिंगराव पांडे यांची प्रतिष्ठेच्या 'वसंतराव नाईक जलसंवर्धन पुरस्कारासाठी' निवड झाली आहे. वसंतराव नाईक कृषी संशोधन व ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानतर्फे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त बुधवार (ता. १ जुलै) रोजी मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण केंद्रात आयोजित विशेष समारंभात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, स्मृतिचिन्ह आणि रोख ३५ हजार रुपये देऊन त्यांचा गौरव करण्यात येणार आहे..डॉ. पांडे गेली अनेक दशके जलसंधारण, नदी अभ्यास, जलसाक्षरता, जैवविविधता संवर्धन आणि ग्रामीण विकास या क्षेत्रांत सातत्याने कार्यरत आहेत. सध्या ते सगरोळी (ता. बिलोली) येथील संस्कृती संवर्धन मंडळ आणि जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून मांजरा, मन्याड व लेंडी नद्यांच्या पुनर्जीवनासाठी लोकसहभागावर आधारित विविध उपक्रम प्रभावीपणे राबवत आहेत. विशेषतः २०२३ पासून मन्याड नदीच्या पुनर्स्थापनेसाठी त्यांनी सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरू ठेवले असून त्याला स्थानिक नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत आहे..Lakhpati Didi: १० वी पास राजेंद्री दिदींची कमाल! ३० हजारांपासून सुरू केलेला मधाचा व्यवसाय आज पोहोचला २५ लाखांच्या उलाढालीपर्यंत.मुखेड तालुक्यातील मोटरगा परिसरात नदीकाठावरील धूप रोखण्यासाठी त्यांनी वैज्ञानिक अभ्यासावर आधारित उपाययोजना सुचविल्या असून त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत. तसेच देगलूर तालुक्यातील 'तलावांचे गाव' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चैनपूर येथील सुमारे ८०० वर्षे जुन्या आठ ऐतिहासिक तलावांच्या पुनर्जीवनासाठीही त्यांनी मोलाचे योगदान दिले आहे..याशिवाय नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील जलसुरक्षा, पुणे जिल्ह्यातील बेलगंगा व ढेकू नदी संवर्धन तसेच क्षारपड जमिनींच्या पुनर्वसनासाठी त्यांनी केलेले कार्य राज्यभरात उल्लेखनीय मानले जाते. जलसंवर्धन क्षेत्रातील त्यांच्या अभ्यासपूर्ण व लोकाभिमुख कार्याची दखल घेत हा राज्यस्तरीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे..Nanded: देगलूरच्या हॉटेलांमध्ये अन्नसुरक्षेचा बोजवारा; पेपरवरच खाद्यपदार्थांची विक्री; अस्वच्छतेमुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ.डॉ. पांडे यांना मिळालेल्या या सन्मानामुळे देगलूर, मुखेड आणि संपूर्ण नांदेड जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. संस्कृती संवर्धन मंडळाचे चेअरमन तथा राज्यस्तरीय जलनायक प्रमोद देशमुख यांनी डॉ. पांडे यांचे अभिनंदन केले. जलसंवर्धन क्षेत्रात निःस्वार्थपणे आणि सातत्याने कार्य करणाऱ्या व्यक्तीला हा सन्मान मिळाल्याने येथील शेतीनिष्ठ शेतकरी चंद्रकांत चैनपुरकर ,अनिल कदम यांच्यासह अनेकांनी अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.