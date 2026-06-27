नांदेड

Nanded: देगलूरच्या भूमिपुत्राचा राज्यस्तरीय गौरव; डॉ. सुमंत पांडे यांना 'वसंतराव नाईक जलसंवर्धन पुरस्कार' जाहीर

Dr Sumant Pande Selected for Vasantrao Naik Jal Sanvardhan Award: देगलूरचे भूमिपुत्र डॉ. सुमंत पांडे यांना जलसंवर्धन, नदी पुनर्जीवन आणि लोकसहभागातून ग्रामीण विकासासाठीच्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल प्रतिष्ठेचा 'वसंतराव नाईक जलसंवर्धन पुरस्कार' जाहीर झाला आहे.
Nanded

Nanded

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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देगलूर: जलसाक्षरता, नदी पुनर्जीवन, लोकसहभागातून शाश्वत जलव्यवस्थापन आणि ग्रामीण विकास क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे देगलूरचे भूमिपुत्र डॉ. सुमंत नरसिंगराव पांडे यांची प्रतिष्ठेच्या 'वसंतराव नाईक जलसंवर्धन पुरस्कारासाठी' निवड झाली आहे. वसंतराव नाईक कृषी संशोधन व ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानतर्फे माजी मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त बुधवार (ता. १ जुलै) रोजी मुंबई येथील यशवंतराव चव्हाण केंद्रात आयोजित विशेष समारंभात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, स्मृतिचिन्ह आणि रोख ३५ हजार रुपये देऊन त्यांचा गौरव करण्यात येणार आहे.

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