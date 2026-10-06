Drought Affected Students: दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा; हिवाळी परीक्षेचे शुल्क माफ, नांदेडच्या विद्यापीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

-श्याम जाधवनवीन नांदेड: दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या विद्यार्थ्यांना स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना हिवाळी-२०२६ परीक्षेच्या परीक्षा शुल्कातून सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.या निर्णयामुळे पदवी, पदविका, पदव्युत्तर तसेच व्यावसायिक व अव्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली १ ऑक्टोबर, २०२६ रोजी झालेल्या ऑनलाइन बैठकीत राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालये, विद्यापीठाची संकुले व उपपरिसरे तसेच इतर संबंधित संस्थांमध्ये पदवी, पदविका, पदव्युत्तर आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणाऱ्या पात्र नियमित विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या..त्यानुसार हिवाळी-२०२६ अर्थात नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२६ मध्ये होणाऱ्या पदवी, पदविका तसेच पदव्युत्तर, व्यावसायिक व अव्यावसायिक नियमित अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांसाठी दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील पात्र विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारले जाणार नाही. यासाठी संबंधित विद्यार्थ्यांची माहिती विद्यापीठाने निर्धारित केलेल्या नमुन्यात महाविद्यालयांनी सादर करणे आवश्यक आहे..या सवलतीसाठी विद्यार्थ्यांनी दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील रहिवासी असल्याचा पुरावा तसेच कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपर्यंत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच संबंधित विद्यार्थ्याने इतर कोणत्याही शासकीय शैक्षणिक सवलतीतून परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती घेतलेली नसल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे..विद्यार्थ्यांकडून सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची महाविद्यालयीन स्तरावर छाननी व पडताळणी करण्यात येणार असून, पात्र विद्यार्थ्यांनाच परीक्षा शुल्क माफीची सवलत मिळणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांनी विहित हमीपत्रही सादर करणे आवश्यक आहे..दरम्यान, हिवाळी-२०२६ परीक्षेचे परीक्षा अर्ज सादर करण्यासाठी विद्यापीठाने मुदतवाढ दिली असून, संबंधित परीक्षा अर्ज १० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत स्वीकारण्यात येणार आहेत. त्यानंतर महाविद्यालयनिहाय सुधारित वेळापत्रकानुसार परीक्षा अर्ज व ऑनलाइन शुल्कासंबंधीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.\rविद्यार्थ्यांनी या परीक्षा शुल्क सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह आपल्या संबंधित महाविद्यालयाशी संपर्क साधावा, असे विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.