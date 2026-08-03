नांदेड

Nanded News: जनावरांचे दूधवाढीच्या नावाखाली फसवणूक, साडेचौदा लाख रुपयांचा ‘दुधारू गोल्ड’ जप्त

Milk Booster Product Seized in Nanded: प्रयोगशाळेतील तपासणीत घटकांमध्ये तफावत आढळल्यानंतर १४.७७ लाख रुपयांचा ‘दुधारू गोल्ड’ साठा जप्त करण्यात आला असून कंपनी मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.
Nanded News

Nanded News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड: जनावरांचे दूध वाढविण्याचा दावा करून प्रमाणित दर्जा नसलेले उत्पादन पशुपालकांना विकल्याप्रकरणी सोनखेड पोलिसांनी संबंधित कंपनी मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ‘दुधारू गोल्ड’ नावाच्या उत्पादनाच्या कॅनवर नमूद केलेल्या घटकांची मात्रा आणि प्रयोगशाळेतील तपासणीत आढळलेली मात्रा यामध्ये तफावत असल्याचे समोर आले आहे.

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