आठ दिवस अजंठा एक्सप्रेस सिकंदराबादऐवजी काचीगुडा येथून सुटणार; १६ मार्चला परभणी- नांदेड विशेष गाडी उशिरा धावणार  

नांदेड : सिकंदराबाद रेल्वे स्थानकावर ओटोमेटीक कोच वाश प्लांटची सुविधा सुरु करण्याकरिता शंटिंग लाईनवर आठ दिवसांचा ब्लॉक घेण्यात आला आहे. यामुळे मनमाड- सिकंदराबाद- मनमाड अजंठा एक्सप्रेस आठ दिवस सिकंदराबाद ऐवजी काचीगुडा रेल्वे स्थानकावरून धावेल. ती पुढील प्रमाणे– १ गाडी संख्या ०७०६३ मनमाड ते सिकंदराबाद अजंठा एक्सप्रेस ता. १६ मार्च ते ता. २३ मार्च, २०२१ दरम्यान सिकंदराबाद ऐवजी काचीगुडा रेल्वे स्थानकावर जाईल. २ गाडी संख्या ०७०६४ सिकंदराबाद ते मनमाड अजंठा एक्सप्रेस ता. १७ मार्च ते ता. २४ मार्च, २०२१ दरम्यान सिकंदराबादऐवजी काचीगुडा रेल्वे स्थानकावरून सुटेल. प्रवाशांनी हा बदल लक्षात घ्यावा ही विनंती. रेल्वे ब्लॉकमुळे परभणी–नांदेड विशेष गाडी उशिरा धावणार पूर्णा ते नांदेड दरम्यान काही रेल्वे फाटकावर भुयारी पूल बनविण्याकरिता आर. सी. सी. बॉक्सेस टाकण्यात येणार आहेत. यामुळे ता. १६ मार्च (मंगळवारी) गाडी संख्या ०७६६५ परभणी ते नांदेड विशेष गाडी पूर्णां ते परभणी दरम्यान १३५ मिनिटे उशिरा धावेल. प्रवाशांना होणाऱ्या असुविधेकरिता रेल्वे प्रशासन दिलगीर आहे.

Web Title: The eight-day Ajanta Express will leave Kachiguda instead of Secunderabad; Parbhani-Nanded special train will run late on March 16 nanded news