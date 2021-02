शिवसंग्रामचा 13 फेब्रुवारीला नांदेड येथे एल्गार मेळावा : आ. विनायक मेटे यांची उपस्थिती राहणार

नांदेड : शिवसंग्रामचा 13 फेब्रुवारीला नांदेड येथे एल्गार मेळावा आयोजित करण्यात आला असून शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आ. विनायक मेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली हा मेळावा होणार असल्याची माहिती शिवसंग्रामचे सरचिटणीस सुदर्शन धांडे यांनी दिली. आघाडी सरकार मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयमध्ये टिकवू शकले नाही, मंगळवारी (ता. नऊ) सर्वोच्च न्यायालयाने परत पुढची तारीख दिली आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थी युवकांचे आयुष्य बरबाद होण्याची वेळ आली आहे, म्हणून आघाडी सरकारचे डोके ठिकाणावर आणण्यासाठी एल्गार मेळावा होत असल्याचे धांडे यांनी सांगितले. ता. 13 फेब्रुवारीच्या नांदेड येथील एल्गार मेळाव्यास मराठ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन शिवसंग्रामचे जिल्हा अध्यक्ष उमेश पाटील यांनी केले आहे. मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिलेली असताना आघाडी सरकार व मंत्री सरकारमध्ये नोकर भरती करत घेत आहेत आणि सर्व ठिकाणी मराठा समाजाच्या मुलांना कुठेच संधी मिळणार नाही. जाणीवपूर्वक अन्याय करण्याचे धोरण आघाडी सरकारने आखले आहे. म्हणून या सरकारच्या धोरणाविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी या एल्गार मेळाव्यामध्ये सामील व्हावे असेही आवाहन त्यांनी शिवसंग्रामच्या वतीने करण्यात आले. या वेळीनितीन लाठकर, महिला आघाडी प्रमुख प्रेमलता पाटील शिंदे, सुरेश घोरबांड उपस्थित होते.



