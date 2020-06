दोनशे युनिटपर्यंत विजबील माफ करा.....कोण म्हणाले ते वाचा

नांदेड : कोरोनामुळे राज्यातील छोट्या- मोठ्या सर्वच रोजगाराचे साधन बंद पडले आहे. यामुळे नागरिकांना आर्थीक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. अशात राज्यातील नागरिकांच्या विजेचा वापर दर महिना दोनशे युनीटपेक्षा कमी युनिट आहे, अशा सर्व नागरिकांचे चार महिन्याचे विज बिल माफ करावे, अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष बालाजी आबादार यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. हातावर पोट असणारे आले अडचणीत

राज्यात कोविड-१९ महामारीमुळे निर्माण झालेल्या संकटात सर्वच नागरिक अडचणीत आले आहेत. मागील अडीच महिन्यापासून राज्यातील उद्योग, व्यापार व बाजारपेठा पूर्णपणे बंद झाले आहेत, यामुळे व्यापारी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, फुटपाथवर बसून हातावर पोट असणारे सर्व नागरिक आर्थिकदृष्ट्या संकटात आले आहेत. काही प्रमाणात यामधील कामगार आणि शेतमजूरांना राशनच्या माध्यमातून धान्याची मदत शासनाकडून झाली आहे. परंतु गहू, तांदूळ, डाळ मिळाली म्हणजे घर चालते असे नाही. या सोबत किराणा, भाजीपाला, दुध, दवाखाना, शाळा किंवा इतर खर्च अनिवार्य आहे. हेही वाचा.....पेरणीपूर्वी कारखान्यांनी थकित ‘एफआरपी’ द्यावी.....कोण म्हणाले ते वाचा रोजगाराचे साधन बंद

राज्यातील छोटे - मोठे सर्वच रोजगाराचे साधन बंद पडल्यामुळे राज्यातील नागरिक आर्थीक अडचणीत सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत विद्युत बिल, पाण्याचे बिल किंवा इतर बील नागरिकांना भरणे शक्य नाही. आणखी काही महिने या आर्थिक अडचणीतून सामान्य नागरिकांना सावरणे कठीण आहे. यासाठी थोडी का होईना मदत म्हणून राज्यातील ज्या नागरिकांच्या विजेचा वापर महिल्याला दोनशे युनीट पेक्षा कमी युनिट आहे, अशा सर्व नागरिकांचे विजेचे बिल माफ करावे, अशी मागणी आम आदमी पक्षासह राज्यातील सर्व जनतेची आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. हेही वाचलेच पाहिजे..... एक लाख ८० हजार क्विंटल धान्य खरेदी....कुठे ते वाचा दिल्ली सरकारपणे वीज बील माफ करावे

कठीण परिस्थितीत विद्युत बील, पाण्याचे बील किंवा इतर बील नागरिकांना आज किंवा उद्या भरावेच लागणार आहेत. परंतु आणखी काही महिने या आर्थिक अडचणीतून सामान्य नागरिकांना बाहेर पडणे कठीण आहे. यामुळे दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल सरकारने गेल्या दोन वर्षांपासून दोनशे युनिट पर्यंत वीज मोफत देत आहे. याच धर्तीवर आपल्या राज्यातील नागरिकांच्या चार महिन्याचे विजेचे बिल तातडीने माफ करण्याची घोषणा करावी, अशी माणगी मुख्यमत्र्यांकडे केली आहे. अन्यथा राज्यातील जनतेला घेवून नाईलाजास्तव रस्तावर उतरून आंदोलन करावे लागेल, असे निवेनात म्हटले आहे.



