Nanded News: उष्णतेच्या झळांनी जनजीवन विस्कळित; पारा ४३ अंश सेल्सिअसपर्यंत ; उष्माघात, डिहायड्रेशनच्या तक्रारीत वाढ

नांदेड: एप्रिलच्या अखेरीस रविवारी शहरात कमाल तापमान ४३ अंश सेल्सिअसपर्यंत, तर किमान तापमान २६ अंशांवर नोंदविण्यात आले. सकाळपासूनच जाणवणारी उकाड्याची तीव्रता दुपारपर्यंत प्रचंड वाढली आणि शहर अक्षरशः तापून निघाले. उन्हाच्या झळा इतक्या तीव्र होत्या की, दुपारच्या सुमारास मुख्य रस्तेही ओस पडल्याचे चित्र पाहायला मिळाले..या प्रचंड उष्णतेचा थेट परिणाम अनेकांच्या दैनंदिन जीवनावर झाला. अत्यावश्यक कामाशिवाय बाहेर पडणे नागरिकांनी टाळल्याने बाजारपेठांमध्ये दुपारच्या वेळेत मंदीचे वातावरण होते.दुचाकीस्वारांनी डोक्यावर कापड, स्कार्फ, हेल्मेटसह पूर्ण चेहरा झाकून प्रवास केला, तर काहींनी उन्हापासून बचावासाठी हातमोजे, गॉगल्सचा वापर केल्याचे दिसून आले. सार्वजनिक ठिकाणी सावलीच्या जागा शोधत नागरिक थांबत असल्याचे चित्र होते..उष्णतेचा सर्वाधिक फटका रस्त्यावर काम करणाऱ्या मजुरांना, विक्रेत्यांना आणि वाहतूक कर्मचाऱ्यांना बसला. दिवसभर उन्हात काम करताना चक्कर येणे, थकवा, अंगात अशक्तपणा जाणवणे अशा तक्रारी वाढल्याचे दिसून आले. काही ठिकाणी उष्माघातासारख्या लक्षणांमुळे नागरिकांना वैद्यकीय मदत घ्यावी लागल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत..आरोग्यावर परिणामतज्ज्ञांच्या मते, अशा तापमानात शरीरातील पाण्याचे प्रमाण झपाट्याने कमी होते. त्यामुळे डिहायड्रेशन, डोकेदुखी, मळमळ, अशक्तपणा यांसारख्या समस्या वाढू शकतात. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, आजारातून सावरत असलेल्यांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. पुरेसे पाणी पिणे, हलका आहार घेणे आणि उन्हाच्या कडाक्यात बाहेर पडणे टाळणे आवश्यक असल्याचे डॉक्टर सांगतात..शीतपेयांच्या दुकानांवर गर्दीउष्णतेपासून बचाव करण्यासाठी थंड पेये, उसाचा रस, लिंबूपाणी, ताक यांची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. शहरातील रसविक्रेते आणि थंड पेयांच्या दुकानांवर गर्दी वाढलेली दिसून आली. मात्र, उघड्यावर विकल्या जाणाऱ्या पेयांच्या स्वच्छतेबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत. एकूणच, ४३ अंशांपर्यंत पोहोचलेल्या तापमानामुळे शहरातील जनजीवन विस्कळीत झाले आहे.