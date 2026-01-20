Mandvi News : गरिबीवर मात करून आशिष राठोड बँक बनला अधिकारी

मांडवी - रायपूर तांडा (ता. किनवट) येथील शेतकरी तानसिंग राठोड आणि आई अनिता राठोड यांचा मुलगा आशिष राठोड यांनी गरिबीवर मात करत कठीण परिस्थितीत शिक्षण घेऊन बँक ऑफ महाराष्ट्रचे परीक्षाधीन अधिकारी पद मिळवले आहे. त्यांचे गावकऱ्यांच्या वतीने स्वागत करण्यात आले. .आशिष यांचे प्राथमिक शिक्षण गावातील जिल्हा परिषद शाळेत झाले. माध्यमिक शिक्षण किनवट येथे झाले, तर छत्रपती संभाजीनगर येथून पदवी प्राप्त केली. बँक अधिकारी झाल्यानंतर गावात प्रथमच त्यांचे आगमन झाले. त्यानिमित्त गावकऱ्यांच्या वतीने त्यांचा सत्कार सोहळा आयोजित केला..या कार्यक्रमात आशिष यांच्यासोबत त्यांचे आई-वडील, काका टोरसिंग राठोड, गणेश राठोड, अनिता राठोड यांचाही सत्कार करण्यात आला. जिद्द, चिकाटी आणि मेहनत घेतल्यास सर्वसाधारण कुटुंबातूनही मोठे अधिकारी घडू शकतात, असे आशिष यांनी सत्काराला उत्तर देताना सांगितले..कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून ठाकूर जाधव सारखनी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य बंडू नाईक, ॲड. राहुल नाईक दहेली, बाबू शेठ सारखनी, लक्ष्मण मिसेवार, उल्हास दिसेवार, रेड्डी सारखनी, राजू मिसेवार, गेमसिंग जाधव, धरमसिंग कारभारी, जयसिंग जाधव, जांबू राठोड, विठ्ठल जाधव, विठ्ठल जाधव आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.