Parbhani News: घरी परतताना काळाचा घाला! जिंतूरमध्ये पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या शेतकरी महिलेचा दुसऱ्या दिवशी मृतदेह सापडला

जिंतूर: तालुक्यातील आडगाव बाजार परिसरात मंगळवारी (ता.३०) सायंकाळीच्या पाचव्या सुमारास झालेल्या जोरदार पावसात मंगलबाई शेषराव खंडागळे ही शेतकरी महिला घराकडे परत येत असताना गावा शेजारील ओढ्याला आलेल्या पुरात वाहून गेल्याची घटना घडली होती..रात्री उशिरा पर्यंत गावातील ग्रामस्थांचे शोधकार्य सुरू होते तरी रात्री उशिरापर्यंत आढळून आल्या नसल्याने शोधकार्य थांबण्यात आले.दुसऱ्या दिवशी बुधवारी सकाळी गावातील ग्रामस्थांच्या मदतीने एन,डी,आर,एफ पथकातील जवानांंच्या मदतीने शोधकार्य सुरू केले असता दुपारी एक वाजताच्या सुमारास औंढा नागनाथ तालुक्यातील दौडगाव येथील शिवारात पुरात वाहून गेलेल्या मंगलबाई खंडागळे या महिलेचा मृतदेह आढळून आला..आडगाव बाजारच्या मंडळ अधिकारी राधा कदम,तलाठी प्रवीण मांटे,कृषी सहायक शिवशंकर खेडेकर यांनी घटनास्थळी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरनीय तपासणीसाठी औंढा नागनाथ येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आला.घडलेल्या घटनेमुळे आडगाव बाजार परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे.त्यांच्या पश्चात पती,मुलगा, तीन मुली, सुन, जावई,नातू असा परिवार आहे. मोहन शेषराव खंडागळे यांच्या आई होत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.