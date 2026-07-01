नांदेड

Parbhani News: घरी परतताना काळाचा घाला! जिंतूरमध्ये पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या शेतकरी महिलेचा दुसऱ्या दिवशी मृतदेह सापडला

Heavy rainfall causes fatal flood incident in Maharashtra village: जिंतूरमध्ये पुराच्या पाण्यात वाहून गेलेल्या शेतकरी महिलेचा मृतदेह दुसऱ्या दिवशी औंढा नागनाथ तालुक्यातील दौडगाव शिवारात सापडल्याने परिसरात हळहळ
Flood Tragedy in Jintur: Farmer Woman's Body Found After Overnight Search

Flood Tragedy in Jintur: Farmer Woman's Body Found After Overnight Search

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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जिंतूर: तालुक्यातील आडगाव बाजार परिसरात मंगळवारी (ता.३०) सायंकाळीच्या पाचव्या सुमारास झालेल्या जोरदार पावसात मंगलबाई शेषराव खंडागळे ही शेतकरी महिला घराकडे परत येत असताना गावा शेजारील ओढ्याला आलेल्या पुरात वाहून गेल्याची घटना घडली होती.

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