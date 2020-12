निसर्गाचा समतोल टिकविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी बांबूची लागवड करावी- पाशा पटेल

निवघाबाजार (जिल्हा नांदेड) : कोरोनासारखा भयंकर रोग येण्याचे कारण म्हणजे वृक्षतोड. झपाट्यने होत असलेल्या वृक्षतोडीमुळे माणसाला अनेक रोगाना बळी पडावे लागत आहे. निसर्गाचं समतोल अबाधीत ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यानी बांबूची लागवड करावी असे आवाहान कोहळी (ता. हदगांव) येथे बुधवारी (ता. ९) रोजी पाशा पटेल यानी केले आहे. यावेळी माजी खासदार शिवाजी माने, चितंगराव कदम, बाबुराव कदम, बालासाहेब कदम, कृषी अधिकारी श्री. रणविर, विवेक देशमुख, लक्ष्मणराव कदम आदी उपस्थित होते. येथून जवळच असलेल्या कोहळी (ता. हदगांव) येथे शेवंतामाता फार्मर प्रोडूसर कंपनी आयोजीत बांबू लागवड मार्गदर्शन शिबीर आयोजीत कार्यक्रमात पाशा पटेल बोलत होते. बोलताना पाशा पटेल म्हणाले की, बहूपयोगी व बदलत्या वातावरणात बांबू व इतर फळबाग शेतकऱ्याना फायद्याची ठरु शकेल,२५ ते ३० टक्के क्षेत्रावर बांबूची लागवड करण्याचे आवाहन केले. इतर झाडं केवळ कमी प्रमाणात ऑक्सीजन देतात, तर बांबू हे पिक वातावरणातील कार्बनडाय ऑक्साईड शोषून घेतो तर ३० टक्यापर्यंत ऑक्सिजन सोडतो. हेही वाचा - उमरी तालुक्यात कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या - ऑक्सिजन माणसाला जिवन जगताना फार अमुल्य वरदान ठरतो. यामुळे वातावरणातील समतोल स्थिर ठेवतो. एक रोप लावले तर त्याचे पन्नास ते साठ झाडे निर्माण होऊ शकतात. शिवाय त्याला खर्च झिरो बजेट असल्याने त्याचा शेतकऱ्याना १००% फायदा होऊन उत्पन्नात मोठी भर होऊ शकते. एका एकरला तिन ते चार लाखाचे उत्पन्न मिळू शकते. खर्च काही करण्याची गरज नसून ना निदंन,ना खुरपण ना खत पाणी? बांबूपासून तयार करण्यात आलेल्या ट्रे, कोळपाट बेलन, टोपरी, ब्रश इत्यादी वस्तु बनवल्याने ते प्रत्यक्ष उपस्थीताना दाखविले. यावेळी गजानन शिंदे धानोरा, कबीरदास पाटील, दत्तराव सुकळकर, दिपक पाटील, निळू पाटील, गुलाबराव पाटील, संभाराव लांडगे इत्यादी उपस्थीत होते.सुत्रसंचालन सुदर्शन जाधव मनुलेकर यानी तर आभार बाबुराव कदम यानी मानले. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

