Bacchu Kadu: शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी लवकरच आंदोलन बच्चू कडूंचा इशारा, सरकारने शेतीमालाला हमीभाव आणि कर्जमाफीबाबत निर्णय घ्यावा

हिमायतनगर : शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला हमीभाव आणि कर्जमाफीबाबत सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली नाही, तर लवकरच नागपूर येथे भव्य आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा प्रहार जनशक्ती संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी सरकारला दिला आहे. .कामारी (ता.हिमायतनगर) येथे प्रहार संघटनेच्या 'हक्क यात्रा'अंतर्गत सोमवारी (ता. १५) सभा झाली. शेतकरी, शेतमजूर, दिव्यांग, मेंढपाळ, मच्छीमार आणि कामगार बांधवांसाठी लढा देणारी ही यात्रा बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली गावात दाखल झाली. यावेळी कामारी गावात मोठ्या जनसागराने त्यांच्या स्वागतासाठी गर्दी केली..'आपला भिडू बच्चू कडू' अशा घोषणा देत पारंपरिक सजविलेल्या बैलगाडीतून त्यांची मिरवणूक काढण्यात आली. सभास्थळी पोहोचताच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून त्यांनी अभिवादन केले..Rain: पांढरदेव, देऊळगाव राजा, मुळावा परिसरात ढगफुटी सदृश पाऊस; सोयाबीन, कापूस, तूर, उडीद, मूग पिकांचे नुकसान, काही घरात शिरले पाणी.यावेळी सभेत बच्चू कडू यांनी केंद्र व राज्य सरकारवर सडकून टीका केली ते म्हणाले, सोयाबीन काढणी सुरू झाली, पण जिल्ह्यात किती खरेदी केंद्रे सुरू होणार याची अद्याप घोषणा नाही. अतिवृष्टीने मोठे नुकसान झाले तरी सरकारने मदत जाहीर केलेली नाही. निवडणुकीपूर्वी दिलेली कर्जमाफीची आश्वासने पूर्ण न झाल्यास शेतकऱ्यांचा असंतोष उसळेल. कर्जमाफी होत नाही तोपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही, असे सांगत त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला.