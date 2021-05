सासरच्या त्रासाला कंटाळून विवाहितेची विहीरीत उडी घेऊन आत्महत्या

नांदेड : माहेरहून एक लाख रुपये घेऊन ये असे म्हणून सतत टोमणे मारत एका विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ सुरु केला. या छळाला कंटाळून २५ वर्षीय विवाहितेने विहिरीत उडी मारुन आत्महत्या (Suicide in well) केली. ही घटना ता. 17 मे रोजी रात्रीच्या सुमारास कबनूर, तालुका मुखेड येथे (Mukhed) घडली होती. याप्रकरणी रविवारी (ता. २३) रात्री सासरच्या मंडळीविरुद्ध आत्महत्येस परावृत्त केल्याप्रकरणी मुक्रमाबाद पोलिस (Mukramabad Police) ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (father-in-law's -trouble, the- married- woman- jumped into- the- well- and -committed- suicide)

याबाबत अधिक माहिती अशी की, कबनूर तालुका मुखेड येथील श्रीदेवी संभाजी पांचाळ (वय २५) ही आपल्या कुटुंबीयांसह सासरी राहत होती. परंतु तु दिसायला काळी आहेस, घरचे काम तुला जमत नाही, नांदायचे असेल तर माहेरहून एक लाख रुपये घेऊन ये असे म्हणून तिचा शारीरिक व मानसिक छळ सुरु केला. वेळप्रसंगी पती तिला मारहाण करत असे. एवढेच नाही तर तिला उपाशी ठेवत असत. पतीला त्याच्या घरची मंडळी प्रोत्साहित करुन तिचा त्रास सुरुच ठेवला. सासरी होणारा त्रास पिडीत विवाहितेने आपल्या कर्नाटक राज्यातील बालवगाव ता. औराद जिल्हा बिदर येथे पालकांना सांगितला.

पालकांनीही तिच्या सासरच्या मंडळीला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. तरीसुध्दा तिचा त्रास काही केल्या कमी होत नव्हता. अखेर या त्रासाला कंटाळून श्रीदेवी पांचाळ या विवाहितेने ता. 17 मे रोजी रात्री अकराच्या सुमारास कबनूर येथील एका विहीरीत उडी मारुन आत्महत्या केली. सर्वप्रथम याप्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली. मात्र माझ्या मुलीला सासरी तिचा पती व अन्य मंडळी त्रास देत होती. या त्रासाला कंटाळूनच तिने आत्महत्या केली अशी तक्रार शिवाजी गंगाधर पांचाळ यांनी दिली. यावरुन मुक्रमाबाद पोलिस ठाण्यात सासरच्या मंडळीविरुद्ध संगनमताने विवाहितेचा छळ, आत्महत्येस परावृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक कमलाकर गडीमे करत आहेत.