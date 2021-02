फटाका, कर्कश आवाज आणि फॅन्सी नंबर प्लेट असणाऱ्या बुलेटवर पुन्हा गंडांतर- नांदेड पोलिसांची धडक कारवाई 

नांदेड : शहरात असणाऱ्या कर्कश आवाजाच्या व फॅन्सी नंबर प्लेट आणि फटाका फोडणाऱ्या बुलेट गाड्यावर शहर वाहतूक शाखा व नांदेड पोलिस यांच्या संयुक्त कारवाईत अनेक बुलेट गाड्या जप्त केल्या आहेत. शहरातील रस्त्यावर शौकीन बुलेट चालकांनी मूळ गाड्यांमध्ये बदल करुन कर्कश आवाज करणारे सायलेन्सर लावून शहरांमध्ये उच्छाद मांडला. शहरातील रस्त्यावर अशा कर्णकर्कश आवाजाच्या बुलेट गाड्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. त्यामुळे रस्त्यावरील नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. अनेकदा अशा गाड्यातून फटाक्याचे आवाज निघत असल्यामुळे लहान मुले व ज्येष्ठ नागरिकांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. प्रसंगी मोठा अपघात होण्याची शक्यता वाढली आहे. या गंभीर प्रकाराची नोंद घेत शहर वाहतूक शाखेने पोलिस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक निलेश मोरे आणि पोलिस उपाधीक्षक विक्रांत गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली धडक कारवाई करण्याचे सत्र सुरु केले. वजिराबादमधील शहर वाहतूक शाखेच्या प्रांगणात अशा पकडलेल्या गाड्या लावण्यात आल्या आहेत. हेही वाचा - हिंगोली : टेंभुर्णीचे टमरेल बहाद्दर गुड मॉर्निंग पथकाच्या तावडीत; उघड्यावर जाणाऱ्यांची गावभर पळापळ वाहतुक शाखा व नांदेड पोलिसांची संयुक्त कारवाई मुळ बुलेट गाड्यांच्या सायलेन्सरमध्ये बदल (मॉडिफिकेशन) करुन आवाज करणारे सायलेन्सर लावण्यात आलेल्या शॉर्ट पंजाब, लाँग पंजाब, इंदुरी, ग्लो अशा नावाने प्रसिद्ध असणारे सायलेन्सर सदर गाड्याना लावण्यात आले आहेत. ज्यामुळे रस्त्यावर या गाड्या कर्णकर्कश आवाज करीत धावत असतात. त्यामुळे वृद्ध नागरिक, लहान मुले यांना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शहर वाहतूक शाखेचे शाखेचे पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर कदम यांच्या पथकाने नांदेड पोलिसांच्या मदतीने या गाड्यावर कारवाईची धडक मोहीम राबविली आहे. कारवायांचा धडाका सुरु राहणार- निलेश मोरे पोलिस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक निलेश मोरे यांनी शहर वाहतूक शाखेत येऊन जप्त गाड्यांची पाहणी केली. यापूढेही अषा प्रकारच्या कारवाया सुरु ठेवण्याच्या सुचना दिल्या. या धडक मोहिमेमुळे फटाके, फॅन्सी नंबर प्लेट अशआ दुचाकीचालकांनी चांगलीच धास्ती घेतली आहे.

