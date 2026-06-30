Nanded DCC Bank: अर्धापूर गटात पाच उमेदवारी अर्ज दाखल; भाजपच्या तिघांसह पाच उमेदवार रिंगणात, उद्या हाेणार अर्जांची छाननी

-लक्ष्मीकांत मुळे अर्धापूर: नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या अर्धापूर सेवा सहकारी सोसायटीच्या गटाचे चित्र उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी मंगळवारी (ता ३०) दुपारी स्पष्ट झाले आहे.या गटात पाच उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.यात भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने तीन उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत.तर शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीने व काॅंग्रेसच्या वतीने प्रत्येकी एक उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.या उमेदवारी अर्जांची छाननी बुधवारी (ता एक) करण्यात येणार असून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख १६ जुलै आहे..Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणूकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी जिल्ह्यातील प्रमुख पक्षातील दिग्गजांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.अर्धापूर तालुका सेवा सहकारी सोसायटीच्या गटात पाच उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.यात भारतीय जनता पक्षाचे बी आर कदम, भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना ज्येष्ठ संचालक व्यंकटराव कल्याणकर, भारतीय जनता पक्षाचे माजी तालुकाध्यक्ष डॉ लक्ष्मण इंगोले यांचा समावेश आहे.तर शिवसेना शिंदे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख बाजार समितीचे माजी संचालक दत्ता पाटील पांगरीकर व काॅंग्रेसचे बाजार समितीचे संचालक ज्ञानेश्वर राजेगोरे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत..भारतीय जनता पक्षाच्या तालुक्यातील तीन ज्येष्ठ नेत्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने उमेदवारी कोणाला मिळणार याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.तर काॅंग्रेसच्या वतीने ज्ञानेश्वर राजेगोरे यांचा एकमेव अर्ज दाखल करण्यात आल्याने त्यांची उमेदवारी पक्की मानली जात आहे.शिवसेनेला अर्धापूरची जागा सोडण्याची मागणी केली जात आहे. जर महायुतीच्या जागा वाटपात अर्धापूरची जागा शिवसेनेला सोडण्यात आली तर दत्ता पाटील पांगरीकर हे शिवसेनेचे उमेदवार होऊ शकतात..Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!.\rभोकर विधानसभा मतदारसंघातील भोकर मुदखेड अर्धापूर या तीन तालुक्याच्या सेवा सहकारी सोसायटीच्या गटात भारतीय जनताची उमेदवारी देण्याचा अंतिम निर्णय माजी मुख्यमंत्री खासदार अशोक चव्हाण हे घेणार आहेत.उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी तब्बल पंधरा दिवसाचा कालावधी आहे.या काळात बऱ्याच नाट्यम घडामोडी होऊन काही ठिकाणी निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.