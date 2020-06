नांदेडला शुक्रवारी पाच रूग्णांची भर

नांदेड ः काही दिवसांपूर्वी कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आलेल्या एका सहा महिन्यांच्या बालकाचा शुक्रवारी (ता. १९) दुसरा अहवाल निगेटिव्ह आला. तसेच दिवसभरात केवळ एकच रुग्ण पॉझिटिव्ह आढळून आल्याने जिल्हा प्रशासनाने सुटकेचा निश्वास सोडला होता. परंतु, शुक्रवारी (ता.१९) संध्याकाळी तिसरा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यात तीन प्रवाशांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने जिल्ह्यातील रुग्णांची संख्या आता तीनशे झाली होती. यात पुन्हा रात्री नऊ वाजता एका रूग्णाची भर पडली त्यामुळे दिवसभरात एकूण पाच रूग्ण आढळले तर एकूण रूग्णसंख्या ३०१ झाली आहे. हेही वाचा - सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम करण्याची गरज....कोण म्हणाले ते वाचा राज नगर भागातील ३८ वर्षीय व्यक्तीस कोरोनाची लागण

गुरुवारी (ता.१८) दिवसभरात दहा पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले होते. त्यानंतर शुक्रवारी (ता. १९) सकाळी १९ स्वॅब अहवाल आले. यातील सर्वच्या सर्व रुग्णांचे अहवाल निगेटिव्ह आले असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी ही माहिती दिली. मात्र, सायंकाळी प्राप्त झालेल्या अहवालात शहरातील सुंदरनगर येथील २३ वर्षीय व्यक्तीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला त्या पाठोपाठ संध्याकाळी तिसरा अहवाल प्राप्त झाला. यात हैदराबाद येथून आलेल्या (मंडी) इतवारा येथील एका ४५ वर्षीय, तर पुणे येथून आलेल्या नाथनगरातील १६ आणि १२ वर्षीय युवतींचा अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याने शुक्रवारी दिवसभरात एकूण चार जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्याची माहिती डॉ. भोसीकर यांनी दिली होती. रात्री नऊ वाजता राज नगर भागातील ३८ वर्षीय व्यक्तीस कोरोनाची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले. १८६ बाधित रुग्ण बरे जिल्ह्यातील एकूण बाधितांची संख्या ३०१ झाली आहे. शुक्रवारी विष्णुपुरी येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील एक व पंजाब भवन कोविड केअर सेंटर येथील चार, असे पाच रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना घरी सोडण्यात आले. आतापर्यंत एकूण १८६ बाधित रुग्ण बरे झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भोसीकर यांनी दिली. शुक्रवारी सकाळी १९ आणि सायंकाळी ४८ रुग्णांचे स्वॅब अहवाल प्राप्त झाले. यात सुंदरनगरच्या एका व्यक्तीस कोरोनाची बाधा झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानंतर तिसऱ्या अहवालात अजून तीन रुग्ण पॉझिटिव्ह आले आहे. दरम्यान, १८६ बाधित बरे झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली आहे. तर उर्वरित १०२ बाधितांवर औषधोपचार चालू असून त्यातील तीन बाधितांमध्ये ५२ वर्षाच्या एक महिला आणि ५२ व ५४ वर्षांच्या दोन पुरुषांची प्रकृती गंभीर स्वरूपाची असल्याचे डॉ. भोसीकर यांनी सांगितले आहे. आतापर्यंत कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींची संख्या १३ झाली आहे. शुक्रवारी (ता. १९) ८७ व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून त्यांचा अहवाल उद्या सायंकाळपर्यंत प्राप्त होईल. कोरोना संक्षिप्त माहिती

* एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती - ३०१

* मृत्यू संख्या - १३

* रुग्णालयातून सुटी दिलेली संख्या - १८६

* रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती - १०२

* स्वॅब तपासणी चालू व्यक्तींची संख्या - ८७

