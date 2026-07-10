नांदेड

Nanded Highway: नांदेड हादरले! १,००० कोटींच्या महामार्गावरील उड्डाणपुलाची संरक्षक भिंत कोसळली; दोन प्राध्यापिका थोडक्यात बचावल्या

Vishnupuri flyover accident latest news: हायटेक महामार्गाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह; कोट्यवधींच्या कामानंतरही उड्डाणपुलाची भिंत कोसळल्याने मोठी दुर्घटना टळली, दोन प्राध्यापिका थोडक्यात बचावल्या
Nanded Flyover Wall Collapse: Two Women Professors Survive Close Call, Traffic Disrupted

Nanded Flyover Wall Collapse: Two Women Professors Survive Close Call, Traffic Disrupted

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सकाळ वृत्तसेवा
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नवीन नांदेड: सोनखेड ते वारंगा या एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या हायटेक महामार्गाच्या कामाचा दर्जा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. विष्णुपुरी येथील एसजीजीएस अभियांत्रिकी महाविद्यालयासमोरील तुळजापूर-लातूर-नागपूर महामार्गावरील उड्डाणपुलाची सिमेंट ब्लॉक्सची संरक्षक भिंत गुरुवारी (ता. ९) दुपारी अचानक कोसळली. भिंतीचे शेकडो काँक्रीट ब्लॉक्स आणि आतील माती-खडीचा मोठा भराव थेट मुख्य रस्त्यावर आल्याने काही काळ वाहतूक ठप्प झाली. दोन प्राध्यापिका थोडक्यात बचावल्या असून, सुदैवाने मोठी जीवितहानी टळली.

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