Gauri Mahalakshmi Festival : गौराईंची सोनपावले घराघरांत उमटणार! आजपासून समृद्धीचा तीनदिवसीय सोहळा; उद्या ज्येष्ठा-कनिष्ठांचे पूजन

नांदेड : ज्येष्ठा-कनिष्ठा गौरी अर्थात, महालक्ष्मी उत्सव गुरुवारपासून (ता. १७) सुरू होत आहे. धनधान्य, ऐश्वर्य, समृद्धीची देवता म्हणून गौरीचे पूजन करण्याची परंपरा विविध भागांत श्रद्धेने जपली जाते. कुलपरंपरा व प्रांतानुसार गौरीच्या आगमनाची पद्धत वेगळी असली, तरी आवाहन, पूजन आणि विसर्जन अशा तीन टप्प्यांत हा उत्सव साजरा होत आहे..गुरुवारी (ता. १७) सायंकाळी ७ वाजून ५२ मिनिटांपर्यंत गौरीचे आवाहन करता येईल. गौरीची प्रतिमा किंवा मुखवटा घेऊन येणाऱ्या सुवासिनीचे पाय दूध-पाण्याने धुऊन कुंकवाने स्वस्तिक काढले जाते. दरवाजापासून गौरीच्या स्थापनेच्या जागेपर्यंत लक्ष्मीच्या पावलांचे ठसे उमटविले जातात. स्थापना करण्यापूर्वी तिजोरी, धान्य, दूध-दुभत्याची जागा आदी ठिकाणी गौरीला नेऊन घरात सुख-समृद्धी नांदावी, अशी प्रार्थना केली जाते..Nandigram Express : नंदिग्राम एक्स्प्रेस चुकीच्या रुळावर लोको पायलटच्या सतर्कतेने अनर्थ टळला, किनवट स्थानकावर दोन तास खोळंबा.काही कुटुंबांत धातू, मातीचे मुखवटे, तर काही ठिकाणी तेरड्याच्या रोपांचा वापर करून गौरीची स्थापना केली जाते. उत्सवामागील श्रद्धा पौराणिक कथेनुसार, राक्षसांच्या अत्याचारामुळे देव आणि मानव त्रस्त झाले होते. त्यावेळी महालक्ष्मीला शरण जाऊन संकटातून मुक्त करण्याची प्रार्थना करण्यात आली होती. देवीने दुष्ट शक्तींचा संहार करून भक्तांचे रक्षण केले. देवीप्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी ज्येष्ठागौरी उत्सवाची परंपरा सुरू झाल्याची श्रद्धा आहे..उद्या मुख्य महापूजा शुक्रवारी (ता. १८) ज्येष्ठा गौरींचे मुख्य पूजन होईल. या दिवशी ज्येष्ठा नक्षत्रावर दिवसभर पूजन करता येईल. गौरीला पुरणपोळी, विविध भाज्या, कटाची आमटी, भजी, पापड, लोणचे तसेच विविध फराळाचा नैवेद्य दाखविला जाईल. अनेक कुटुंबांत सवाष्ण व कुमारिकांना जेवणासाठी आमंत्रित करून पूजन केले जाते. त्यांना विडा व दक्षिणा देण्याचीही प्रथा आहे. १९ सप्टेंबरला गौरींना निरोप शनिवारी (ता. १९) गौरी विसर्जन केले जाईल..मूळ नक्षत्रावर सकाळी ६ वाजून २७ मिनिटांपासून ते सायंकाळी ६ वाजून ३८ मिनिटांपर्यंत विसर्जन करता येईल. विसर्जनापूर्वी सुतात हळद-कुंकू, सुकामेवा, बेलफळ, झेंडूची पाने, काशीफळाचे फूल, रेशमी धागा बांधून पोवत्याच्या गाठी करण्याची प्रथा आहे. गोड शेवयांची खीर, उडीद डाळीच्या पापडाचा नैवेद्य दाखवून गौरीची पूजा व आरती करण्यात येईल. पुढील वर्षी लवकर येण्याचे आमंत्रण देत गौराईला निरोप दिला जाईल. काही कुटुंबांत विसर्जनानंतर पाण्यातील वाळू घरी आणून घरात व परसातील झाडांवर टाकण्याची प्रथा आहे. यामुळे समृद्धी नांदते, झाडांचे कीटकांपासून संरक्षण होते, अशी श्रद्धा आहे..Marathwada Development Package : मराठवाड्याच्या विकासासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीतील कोटींची उड्डाणे हवेतच! धक्कादायक आकडेवारी समोर."गौरी आवाहन, पूजन आणि विसर्जन या तिन्ही विधींमध्ये स्वच्छता, सात्त्विकता आणि भक्तिभाव महत्त्वाचा आहे. कुलाचारानुसार पूजा करण्यास प्राधान्य द्यावे. नैवेद्य, सवाष्ण पूजन आणि हळदी-कुंकवातून आनंद व समृद्धीची भावना दृढ होते."– राघवेंद्र जोशी, पुरोहित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.