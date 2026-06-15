नांदेड

Nanded: बावीस नाल्यांचे सांडपाणी नदीत; प्रक्रिया करून सोडणार; गोदावरीला प्रदूषणमुक्त करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल

Major Breakthrough in Godavari River Conservation: नांदेडमध्ये गोदावरी नदीत जाणारे २२ नाल्यांचे सांडपाणी रोखण्यात यश. मलशुद्धीकरण प्रकल्पांमुळे प्रक्रिया केलेले पाणीच नदीत सोडले जात असून नदी प्रदूषण कमी होण्यास मदत होत आहे.
Nanded

Nanded

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड: शहराच्या जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या गोदावरी नदीचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांना यश येऊ लागले असून शहरातील २२ प्रमुख नाल्यांमधून थेट नदीत मिसळणारे सांडपाणी पूर्णपणे रोखण्यात महापालिका प्रशासनाला यश आले आहे. अमृत २.० योजना आणि राज्य नदी संवर्धन अभियानांतर्गत उभारण्यात आलेल्या मलनिःस्सारण व मलशुद्धीकरण यंत्रणेमुळे आता सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यानंतरच ते नदीत सोडले जात आहे.

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