Good News:राज्यातील 603 सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांना मिळणार पदोन्नती

नांदेड : राज्याच्या पोलिस महासंचालक कार्यालयाने 603 सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांना पोलिस निरीक्षकपदी पदोन्नती देण्यासाठी संवर्गनिहाय माहिती पाठविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. पोलिस महासंचालक कार्यालयाच्या ई-मेलवर ही माहिती ता. चार फेब्रुवारीपर्यंत सादर करायची आहे. विशेष पोलिस महानिरीक्षक (आस्थापना) राजेश प्रधान यांच्या स्वाक्षरीने हे पत्र सोमवारी (ता. एक) फेब्रुवारी रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. राज्यातील नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण विभाग, पुणे, कोकण विभाग दोन आणि नाशिक अशा सात विभागीय परिक्षेत्रांमध्ये एकूण 603 सहाय्यक पोलीस निरीक्षक यांना पदोन्नती मिळणार आहे. त्यात नागपूर- 35, अमरावती- 17, औरंगाबाद- 22, कोकण- सात, नाशिक- 9, कोकण दोन- 451, पुणे- 62 अशा एकूण 603 सहाय्यक पोलिस निरीक्षक यांना पोलिस निरीक्षक पदाची पदोन्नती दिली जाणार आहे. सर्व पोलिस घटक प्रमुखांना त्यांच्याबद्दलची माहिती कशी पाठवावे आणि त्यांना पुढील कर्तव्यासाठी कोणत्याही भागात जाणे पसंत आहे असे सर्व माहिती जमा करायचे आहे. नांदेड जिल्ह्यातील पाच सहायक पोलिस निरीक्षक यांचा यात समावेश असून नांदेड जिल्ह्यात कार्यरत असलेले सुनील रावसाहेब पुंगळे, अशोक तुकाराम जाधव, विनोद मारोतीराव सलगरकर, सुनील चंद्रकांत नाईक आणि रमाकांत धोंडीराम पांचाळ अशा पाच सहाय्यक पोलिस निरीक्षकांचा समावेश आहे.

