Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ

पैठण : नाशिक येथे झालेला दमदार पाऊस, तेथील नांदूर मधमेश्वर धरणातून झालेल्या विसर्गामुळे जायकवाडी प्रकल्पाच्या जलसाठ्यात वाढ होऊ लागली आहे. गुरुवारी (ता. ९) धरणातील साठा ३०.४९ टक्क्यांवर पोचला. काल हाच साठा २८.६९ टक्के होता. गेल्या वर्षी याच दिवशी धरणात ६३.१७ टक्के उपयुक्त साठा होता. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...गेल्या २४ तासांत जायकवाडी धरणात दोन हजार ८७५ क्युसेकने पाण्याची आवक होत होती. सायंकाळी सहादरम्यान ती २२ हजार ४९ क्युसेकने होत होती. त्यामुळे बारा तासांत धरणातील साठ्यात साधारणतः दोन टक्क्यांनी वाढ झाली..धरणाची पाणी पातळी १५०५.६५ फूट, ४५८.९२२ मीटर असून, एकूण पाणीसाठा १३६७.६९८ दशलक्ष घनमीटर आहे. उपयुक्त (जिवंत) पाणीसाठा ६२९.५९२ दशलक्ष घनमीटर आहे. धरण परिसरात आतापर्यंत ६८ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, गेल्या २४ तासांत केवळ एक मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. धरणात १ जून २०२६ पासून नऊ जुलैअखेर ३५.३७ दशलक्ष घनमीटर अर्थात १.२५ टीएमसी पाण्याची आवक झाली आहे..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.गोदावरीचे पात्र दुथडीकायगाव (ता. गंगापूर) : नाशिक जिल्ह्यात झालेला पाऊस, नांदूर मधमेश्वर धरणातून केलेल्या विसर्गामुळे हे पाणी पुढे सरकले आणि गुरुवारी (ता. ९) पहाटे चारला जुने कायगाव (ता. गंगापूर) येथील गोदावरी नदीचे पात्र दुथडी झाले. या पावसाळ्यात पहिल्यांदाच हे पात्र दुथडी वाहू लागले. येथून हे पाणी जायकवाडी धरणाकडे जात आहे. नदीपात्राची पातळी वाढण्याची शक्यता असल्याने गंगापूर तालुक्यातील जुने कायगाव, अमळनेर वस्ती, जुने लखमापूर आणि नदीकाठच्या अन्य गावांतील ग्रामस्थांना सतर्क राहावे लागणार आहे. पुराच्या धोक्यामुळे शेतकरी नदीकाठावरील कृषिपंप सुरक्षित ठिकाणी नेण्यासाठी धावपळ करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.