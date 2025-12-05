Nanded Crime: शिवपुरीच्या तरुणाचा खून नसून विषप्राशन करून संपवले जीवन

हदगाव : शिवपुरी (ता. हदगाव) येथील दयानंद सुखानंद कदम (वय ३०) या युवकाचा मृत्यू घातपातातून नव्हे, तर त्याने विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती पोलिस निरीक्षक संकेत दिघे यांनी दिली..दयानंद कदम हा तीन दिवसांपासून बेपत्ता होता. सोमवारी (ता. एक) सकाळी आठला हदगाव येथे जाऊन येतो म्हणून घराबाहेर पडला होता. मात्र, तो घरी परतला नाही. नातेवाइकांनी सर्वत्र शोधाशोध केली असता तीन डिसेंबर रोजी गावच्या भदंत टेकडी परिसरात तरुणाचा मृतदेह आढळला..त्याच्या शरीरावर जखमा आढळून आल्याने त्याचा खून झाल्याचा संशय नातेवाइकांकडून व्यक्त करण्यात आला होता. या घटनेची माहिती मिळताच येथील पोलिस निरीक्षक संकेत दिघे यांनी घटनास्थळी भेट देत मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविला..मृताच्या अंगावर मारहाण केल्याच्या खुणा आढळल्या होत्या. मात्र, त्याचा खून नसून त्याने विषप्राशन करून आत्महत्या केली असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अधिक तपास भोकर येथील पोलिस उपअधीक्षक डी. एस. हाके करीत आहेत..Kolhapur Friend Killed Case : कोल्हापुरात खांबाला गळा आवळून मित्राचा खून, कारण ऐकून धक्काच बसेल; मित्राला संपवून घरी निवांत झोपला पण....आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी चौघांवर गुन्हाजमिनीवरून सुरू असलेला वाद मागे घेण्यासाठी धमक्या देत मानसिक छळ केल्यामुळे दयानंदने आत्महत्या केल्याची फिर्याद मृताच्या वडिलांनी हदगाव पोलिसांत दिली. या फिर्यादीवरून कैलास तुकाराम माने (रा. शिवपुरी), सतीश पिरटवाड (रा. तामसा), तेजस येवले आणि सुशील नावडे (रा. हदगाव) यांच्यावर संगनमताने शिवीगाळ, धमकी देऊन आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा नोंद केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.