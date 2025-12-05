नांदेड

Nanded Crime: शिवपुरीच्या तरुणाचा खून नसून विषप्राशन करून संपवले जीवन

Nanded News: हदगावातील शिवपुरी येथील दयानंद कदम याचा मृत्यू खून नसून विषप्राशनातून असल्याचे जीवन संपवल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले. देहावरील खुणांमुळे निर्माण झालेला संभ्रम दूर करत घटनास्थळावरील तपास, पोस्टमॉर्टम व पुराव्यांवर आधारित निष्कर्ष समोर आला.
Nanded Crime

Nanded Crime

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हदगाव : शिवपुरी (ता. हदगाव) येथील दयानंद सुखानंद कदम (वय ३०) या युवकाचा मृत्यू घातपातातून नव्हे, तर त्याने विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती पोलिस निरीक्षक संकेत दिघे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Nanded
police
crime
Police Inquiry

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com