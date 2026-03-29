Nanded News: हाणेगाव-शिळवणी मार्ग खड्ड्यात; तातडीने दुरुस्ती न केल्यास ग्रामस्थांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

देगलूर: तालुक्यातील हाणेगाव ते शिळवणी हा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग सध्या पूर्णपणे खड्ड्यात गेला आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे विद्यार्थ्यांसह नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील या दुर्गम भागातील हा मुख्य दळणवळणाचा मार्ग उखडून गेला आहे. .खड्डे, चिखल आणि उखडलेला डांबर थर यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. रस्त्याची तातडीने डागडुजी न केल्यास रास्ता रोको किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकून तीव्र आंदोलनाचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.या मार्गावरून दररोज शेकडो नागरिक, शेतकरी, व्यापारी आणि विशेषतः आश्रम शाळेतील लहान विद्यार्थी प्रवास करतात. प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दररोज या धोकादायक रस्त्यावरून जावे लागते..रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. औराद येथे सोमवारी भरणारा बाजार तसेच, मुख्रामाबाद येथील साप्ताहिक बाजारासाठी या मार्गावरून मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होते. मात्र, रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वाहनचालकांना कसरत करत प्रवास करावा लागतो. अनेकदा अपघाताची भीती असते. या भागात पर्यायी रस्त्यांची सुविधा नसल्याने नागरिकांना याच मार्गावर अवलंबून राहावे लागत आहे..परिणामी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, नागरिकांची सुरक्षितता आणि दैनंदिन जीवन पूर्णपणे विस्कळित झाले आहे. स्थानिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून केवळ आश्वासने दिले जात असल्याने नागरिकांनी सांगितले आहे. दरम्यान, शिळवणी हे अनेक राजकीय नेत्यांचे गाव आहे. मात्र, रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे नेत्यांचा गावांशी संपर्कही बाधित झाला आहे.....तर कार्यालयाला कुलूप ठोकणारमार्गाची तत्काळ दुरुस्ती न केल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाला कुलूप ठोकण्याचा इशारा जिल्हा परिषदचे माजी उपाध्यक्ष रमेश देशमुख शिळवणीकर यांनी दिला आहे. ते म्हणाले, हा प्रश्न आता केवळ रस्त्याचा नसून जनतेच्या सुरक्षिततेचा व हक्काचा आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. प्रशासनाने तत्काळ दखल घेऊन रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम हाती घ्यावे, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल.."हा रस्ता आता खड्ड्यांचा पट्टा बनला आहे. नागरिकांचे हाल होत असताना सार्वजनिक बांधकाम खाते मात्र डोळेझाक करत आहे. अनेकदा निवेदने देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्यामुळे संयम सुटत चालला आहे. तत्काळ या रस्त्याची दुरुस्ती सुरू झाली नाही, तर रास्ता रोकोसह सार्वजनिक बांधकाम खात्याविरोधात तीव्र लढा छेडला जाईल."- प्रकाश भुताळे,माजी सरपंच, शिळवणी.