Nanded News: पावसामुळे रेल्वे वाहतुकीला मोठा फटका, मराठवाड्यातील प्रवाशांची मोठी गैरसोय

Railway Update: नांदेड व हैदराबाद विभागातील मुसळधार पावसामुळे भीकनूर-तालमडला विभागात पाणी रुळावरून वाहू लागले. त्यामुळे अनेक गाड्या रद्द किंवा वळविण्यात आल्या आहेत. प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.
Updated on

नांदेड : हैदराबाद विभागातील भीकनूर-तालमडला विभागात पावसाचे पाणी रुळावरून वाहू लागल्याने दक्षिण मध्य रेल्वेकडून गुरुवारी (ता.२८ ) ते दोन सप्टेंबरपर्यंत अनेक गाड्या पूर्णपणे रद्द, काही अंशतः रद्द, तर काही अन्य मार्गाने वळविण्यात आल्या आहेत.

